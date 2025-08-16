Il buschese Mattia Chiavassa al Palio di Siena. Da sostituto a protagonista correrà oggi

Mattia Chiavassa fantino originario di Busca ha preso il posto del fantino Carlo Sanna, detto ‘Brigante’, costretto al forfait dopo l’infortunio rimediato nella quarta prova del ‘Palio dell’Assonta’ disputata ieri mattinata 15 agosto.

Un’occasione arrivata all’improvviso per Chiavassa, che gli ha aperto nuovamente le porte della manifestazione più attesa. Per lui non è la prima volta: già lo scorso anno, al debutto ufficiale al Palio di luglio, si era piazzato quarto, realizzando comunque quello che resta il sogno di ogni fantino.

Classe 1991, figlio dei titolari dell’omonima pasticceria di Busca, Chiavassa si è trasferito stabilmente a Siena per coltivare la sua passione, dando vita a una scuderia con una dozzina di cavalli mezzosangue. Il soprannome “Tambani” è un omaggio a Carlo Fontani, storico fantino del Bruco.

Il percorso non è stato semplice: escluso dalle selezioni per i dieci fantini ufficiali del Palio 2025, aveva già messo nel mirino il 2026. Poi, l’imprevisto stop di Brigante ha cambiato tutto, regalandogli una nuova, inaspettata occasione di correre l’Assunta con il cavallo Diamante Grigio.

La notizia della sua chiamata è stata accolta con fiducia dai contradaioli del Bruco.

Il capitano Federico Cappannoli, è andato ieri pomeriggio poco dopo l’infortunio di Sanna insieme a Chiavassa nella stalla per iniziare subito il lavoro in vista della corsa di oggi.

I contradaioli dicono: “Mattia deve stare tranquillo e deve correre con la testa, con il cuore e con le mani: perché qui il cuore da solo non basta. Diamante è un cavallo difficile da gestire ma con potenzialità enormi. Siamo fiduciosi che trovi la strada giusta”.

L’impresa di Chiavassa non è passata inosservata in provincia di Cuneo: i complimenti sono arrivati dall’assessore regionale Marco Gallo e dal sindaco di Busca Ezio Donadio, mentre in Granda cresce l’attesa per la corsa di stasera, sabato 16 agosto, quando alle 19 il fantino buschese sarà di nuovo al ‘canape’ ovvero alla corda che delimita la partenza dei cavalli delle contrade del Palio di Siena.

Il Palio dell’Assunta, trasmesso in esclusiva su La7, si è aperto alle 17, come da tradizione con il corteo storico e la presentazione di fantini e cavalli davanti a migliaia di spettatori. A contendersi la vittoria saranno le dieci contrade estratte a sorte tra le 17 che fanno parte di Siena .

Oltre al Bruco partecipano: Leocorno, Onda, Civetta, Valdimontone, Pantera, Tartuca, Drago, Giraffa e Aquila.

Per Tambani, già protagonista in passato al Palio di Asti e in altre manifestazioni come Legnano e Fossano, la corsa di oggi rappresenta una sfida e, forse, la sua più grande occasione.