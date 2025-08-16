Monesiglio, cinghiale ferito carica e spaventa le persone in frazione San Biagio: abbattuto dalle guardie provinciali [FOTO]

Uno spiacevole episodio, con triste epilogo, si è verificato nella mattinata di Ferragosto nei pressi della chiesa della frazione San Biagio di Monesiglio.

Tanta apprensione per le persone lì radunate per seguire la Messa, spaventate dalla presenza di un cinghiale. L'animale presentava ferite da arma da fuoco sulla schiena motivo, per cui era piuttosto aggressivo, tentando a più riprese di caricare la gente.

Un cacciatore, utilizzando un trattore, lo ha spinto verso il fiume, riuscendo ad allontanarlo dalla folla. Immediatamente allertata l'ATC CN5 di Cortemilia che ha predisposto l'intervento delle guardie provinciali e del servizio veterinario dell'Asl.

Le guardie, una volta giunte sul posto, non hanno potuto fare altro che abbattere l'ungulato, come detto già gravemente ferito e sofferente. L'intervento si è chiuso attorno alle 13,30.

Da capire chi abbia provocato il ferimento del cinghiale, presumibilmente nei giorni scorsi dal momento che la ferita era visibilmente asciutta. In questi giorni, infatti, l'attività venatoria è ferma, come confermatoci dalla presidente dell'ATC CN 5 Chiara Petrini.