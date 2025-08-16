Paesana, torna la festa patronale di San Bernardo: il programma

Torna la festa patronale di San Bernardo che anima il borgo Santa Maria di Paesana e simbolicamente conclude l’estate paesanese.

Si svolge tra la piazza Vittorio Veneto e la piazza Statuto, comprendendo anche via Po. In questi spazi è anche presente qualche giostra per i più piccoli ed essi sono stati addobbati per l’occasione.

La pro loco Paesana assieme ai commercianti della zona e al municipio, ha preparato un ricco programma.

Venerdì 22

Fritto di pesce + sorbetto preparati dalla Pizzeria Ristorante New Wellington e il Bar Gino a partire dalle ore 20 in piazza Vittorio Veneto (costo 18€ e prenotazione gradita al numero 3487134251). Per tutta la sera musica con DJ Billy.

“A spas cun la Banda”: la Banda Musicale di Paesana partirà da piazza Piave alle ore 20.45 per alcune tappe musicali nel centro paese, fino a terminare in piazza Statuto circa alle ore 22.30.

Sabato 23

Pic-Nic in via Po con DJ set dalle ore 19, e possibilità di acquisto box cibo e bevande dai commercianti della piazza, e Hamburger by Macelleria Allio. Troverai i tavoli blu da un lato e rosso dall’altro, e ti invitiamo ad indossare capi di questi colori per sentirti parte della festa. Prenotazione consigliata al 3203738407.

Domenica 24

Mercatino di hobbisti, artigianato artistico, e vintage dalle ore 09 fino al pomeriggio

Scatolata di San Bernardo: ore 12 e ore 17 con acquisto biglietti in loco

Possibilità di giro in carrozza a cura di Fly Ranch dalle ore 15 alle ore 18

Barbaluc, il cantastorie della Valle Po, dalle ore 15

Ballo liscio gratuito dalle ore 21 con Adalberto e la band presso palchetto scoperto in Piazza Statuto

Lunedì 25

“Dui agnulot en cumpania” presso Ristorante SudAmerica

Aperi-paella presso Caffe Del Centro con DJ set by Giulia Frencia



