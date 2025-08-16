Calcio: Bra rimontato ad Arezzo nell'esordio stagionale, toscani avanti in Coppa

Il Bra di Fabio Nisticò è sconfitto nella prima stagionale dopo la promozione nei professionisti ma esce a testa alta dal campo del temibile Arezzo, nella gara valida per il primo turno di Coppa Italia Serie C.
In terra toscana la squadra di Bucchi si impone per 2-1 guadagnando l'accesso al turno successivo.
Buone sensazioni, tuttavia, dalla prestazione dei giallorossi, protagonisti di un'ottima partenza e capaci di portarsi anche in vantaggio con il gol di Sinani al 16' del primo tempo.
Non si fa attendere troppo, però, la reazione dei padroni di casa che ribaltano il risultato prima dell'intervallo con le segnature di Mawuli e Chierico. Per il Bra da registrare anche un palo colpito da Tuzza sullo 0-0.