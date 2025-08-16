San Benedetto Belbo si aggiudica il 3° Memorial “Piero Guarene” alla Pantalera [FOTO]

Si è concluso con la finale fra la compagine di Bosia e quella di San Benedetto Belbo il 3° Memorial “Piero Guarene” di pallapugno alla Pantalera disputatosi nel borgo roerino e valido anche per l’assegnazione della Coppa Italia di Serie B.

Ad alzare il trofeo, al termine di una gara molto combattuta è stata la quadretta di San Benedetto Belbo, capitanata da Andrea Diana, con in campo Vincenzo Patrone, Diego Quazzo e Giovanni Altare, che ha prevalso 11-9 sulla quadretta composta da Marcello Bogliacino, Diego Montanaro, Maurizio Bogliacino e Giorgio Prandi.

Davanti ad oltre 250 persone, l’atto finale di un torneo dedicato a Piero Guarene grande appassionato di “Balon” ha rappresentato un ritorno alla tradizione di uno sport capace di legare i paesi di Langa e Roero e di entusiasmare per l’imprevedibilità e la spettacolarità delle partite.

Le squadre che hanno disputato quarti, semifinali e finali, oltre a San Benedetto Belbo e Bosia, sono state Monforte, Bagnati della Berria, Lequio Berria, Monasterese, Cerretto Langhe, e Benevello 9-11.

Il sindaco di Guarene Simone Manzone ha sottolineato la valenza sociale del torneo e ringraziato tutti coloro che lo hanno reso possibile:

“Devo davvero fare un plauso all’organizzazione di questo evento che ha coinvolto tante comunità, unito e creato legami saldi. La forza delle origini, la reciproca passione per il “Balon” che accomuna le persone di Langa e Roero, ha permesso la buona riuscita delle gare e la grande partecipazione di pubblico. Devo ringraziare innanzitutto gli organizzatori, il Gruppo Alpini di Guarene, eccezionali, come la nostra Pro Loco e i ragazzi della Leva 2007 che hanno svolto il servizio di raccattapalle e lo sponsor Banca d’Alba. In particolare ringrazio il nostro consigliere Piero Ghiglione, il presidente dell’associazione della Pantalera Franco Drocco e la straordinaria madrina degli Alpini, la signora Maria Boffa: senza la sua presenza e generosità, non si sarebbe potuto realizzare nulla. Naturalmente è stato fondamentale il prezioso lavoro dietro le quinte e sul campo di Ugo Occhiena, di Mario Porelli, di Giorgio Rivetti, di Luigino Cavallero, del CB club albese odv che ringrazio di cuore per aver contribuito alla perfetta riuscita della manifestazione. Tanti complimenti ovviamente ai giocatori e ai tecnici delle squadre partecipanti e agli arbitri. Tutti insieme, con passione, si è potuto costruire un torneo di grande livello sportivo e di spiccata convivialità”.