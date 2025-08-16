Prazzo: Ferragosto fuori dagli schemi? Accendiamo l’albero di Natale!

A Prazzo, tra lo stupore e l'applauso di centinaia di persone accorse, quella di Ferragosto è stata una vigilia assolutamente fuori dagli schemi. Nel caratteristico paese dell’Alta Valle Maira, la sera del 14 agosto il Comune ha pensato di accendere niente meno che l’albero di Natale: un abete bianco alto ben 35 metri.



“È stato un gesto simbolico - ci racconta il sindaco Gabriele Lice - per ricordare che la montagna e i suoi abitanti sono qui tutto l'anno. La montagna non è bella solo d'estate, ma è fantastica anche d'inverno, con piccole comunità resilienti che hanno profonde radici sul territorio. Culture e tradizioni che perdurano nel tempo”.



La sorpresa durante l'ultima serata del “Torneo dei Ceppi”, un evento agonistico multi-sport che, ormai da quattro anni, attira centinaia di sportivi delle varie discipline.



“Di giorno si compete e di sera si balla e ci si diverte! Proprio in questi giorni sono state pubblicate le cifre raggiunte con la tassa di soggiorno - spiega Lice - La Valle Maira attira un buon numero di turisti ed è al 16° posto nella graduatoria provinciale. Le presenze si concentrano maggiormente nei mesi estivi”.



Da qui l'invito da parte del sindaco a frequentare il paese anche in inverno, scoprendo che vi sono incredibili panorami, attività, bellezze da vedere e da scoprire tutto l'anno. L'invito, così, a tornare a Prazzo l'8 dicembre, dove ci sarà la festa per l'accensione ufficiale dell'albero, che tra l’altro è uno dei più alti d'Italia.