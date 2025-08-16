 / 

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

| 16 agosto 2025, 10:35

Torino, incendio in un appartamento: un morto

Torino, incendio in un appartamento: un morto

(Adnkronos) - Una persona è morta in un incendio scoppiato questa notte in un appartamento di un palazzo di 10 piani in via Quarello, a Torino. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e hanno evacuato a scopo precauzionale parte delle unità immobiliari vicine. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause dell'incendio.  

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium