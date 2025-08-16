Torino, incendio in un appartamento: un morto

(Adnkronos) - Una persona è morta in un incendio scoppiato questa notte in un appartamento di un palazzo di 10 piani in via Quarello, a Torino. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e hanno evacuato a scopo precauzionale parte delle unità immobiliari vicine. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause dell'incendio.