Torino, incendio in un appartamento: un morto

(Adnkronos) - Una persona è morta in un incendio scoppiato questa notte in un appartamento di un palazzo di 10 piani in via Quarello, a Torino. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e hanno evacuato a scopo precauzionale parte delle unità immobiliari vicine. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause dell'incendio.
In Breve
sabato 16 agosto
Che tempo fa
Accadeva un anno fa
Cronaca
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?