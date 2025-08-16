 / 

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

| 16 agosto 2025, 11:19

Ucraina, Trump: "D’accordo con Putin, serve accordo di pace e non tregua"

Ucraina, Trump: &quot;D’accordo con Putin, serve accordo di pace e non tregua&quot;

(Adnkronos) - Nell'incontro con il presidente russo Vladimir Putin in Alaska, si è "convenuto che il modo migliore per porre fine alla terribile guerra tra Russia e Ucraina è quello di arrivare direttamente a un accordo di pace, che metterebbe fine al conflitto, e non a un semplice accordo di cessate il fuoco, che spesso non regge". Lo ha affermato Donald Trump in un post su Truth Social, all'indomani della "giornata fantastica e di grande successo in Alaska".  

"L'incontro con Putin ad Anchorage è andato molto bene, così come la telefonata a tarda notte con il presidente ucraino Zelenskyy e vari leader europei, tra cui il molto rispettato segretario generale della Nato", ha aggiunto il presidente americano, confermando che "il presidente Zelensky arriverà a Washington, nello Studio Ovale, lunedì pomeriggio". "Se tutto andrà bene, fisseremo un incontro con il presidente Putin - ha aggiunto il tycoon - Potenzialmente, saranno salvate milioni di vite umane".  

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium