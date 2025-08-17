 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 17 agosto 2025, 17:43

Fede, memoria e comunità: il Vescovo Marini incontra i fedeli a San Siro di Roburent

Tra liturgia, amicizia e ricordi d’infanzia, l’annuale celebrazione si rinnova nel segno della spiritualità e dell’impegno solidale

Fede, memoria e comunità: il Vescovo Marini incontra i fedeli a San Siro di Roburent

Profonda spiritualità ma pure sinceri gesti di amicizia hanno caratterizzato l'incontro annuale nella Parrocchiale di San Siro, tra i fedeli ed il Vescovo di Tortona, mons. Guido Marini, assistito dal Parroco don Giangi Oliveri e dal Diacono Luca Borsarelli, avvocato e presidente del CSSM. 

I richiami teologici  nella Omelia hanno creato la opportuna sensibilità liturgica, mentre a fine della cerimonia, presenti parrocchiani e moltissimi villeggianti, specie genovesi, presenti i Sindaci locale Negro e di Torre Mondovì, Giaccone, pure nello ruolo di organista, il Presule, come al solito ha voluto rispondere alle innumerevoli espressioni di profondo affetto. 

Prima di lasciare Roburent mons. Marini ha sostato nella Cappella della Neve, dove da ragazzino villeggiante seguiva con ammirazione le Messe dell'Arciprete Domenico Ferrero, che lo guidò verso la vocazione. La onlus "col. Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo" di Mondovì  ha posto nelle mani del Vescovo una postulazione per una famiglia afghana apparentata con profughi  già ospiti nel Comune.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium