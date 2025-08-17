Montagna, troppi incidenti: al via serate di sensibilizzazione con il documentario di Tiziana Fantino

Il numero degli incidenti mortali in montagna continua a salire e la provincia di Cuneo piange troppe vittime tra escursionisti e alpinisti. L'ultimo in ordine di tempo solo oggi pomeriggio, domenica 17 agosto, nel quale un sessantenne ha perso la vita sul Monte Pence, in alta Valle Varaita.

Negli ultimi mesi si sono registrati però latri episodi drammatici: un uomo precipitato per circa 50 metri in Val Maira, nella zona di Rocca Castello, durante la salita alla Via Sigismondi; il giovane Gioele Fortina, 21 anni di Savigliano, morto nel vallone dell’Arma a Demonte dopo un’escursione in solitaria; due alpinisti travolti dalla caduta sul Monviso, nel canale Coolidge; e ancora Paolo Rovea, 66enne medico oncologo in pensione, precipitato per 300 metri durante la discesa dalla Cima Sud dell’Argentera.

Per contrastare questa tragica sequenza e sensibilizzare chi frequenta la montagna, prende ora il via un ciclo di proiezioni del documentario “In montagna con gli esperti”, ideato e realizzato dalla videomaker e giornalista cuneese Tiziana Fantino. Il primo appuntamento è fissato per mercoledì 20 agosto alle 21, presso la sede del Parco Alpi Marittime a Valdieri (piazza Regina Elena 30).

Frutto di un anno di lavoro a fianco degli esperti del CAI Piemonte, delle Guide alpine e del Soccorso Alpino, il documentario racconta attraverso immagini spettacolari e casi reali i rischi che ogni escursionista affronta e le precauzioni necessarie per ridurli. “Ho voluto documentare le nozioni basilari che ogni appassionato deve conoscere, dall’attrezzatura indispensabile fino alle modalità operative del Soccorso Alpino – spiega Fantino – perché affrontare la montagna con consapevolezza significa rispettare noi stessi, chi ci soccorre e la natura che ci accoglie”.

La pellicola mostra anche le tecnologie d’avanguardia utilizzate dal Soccorso Alpino piemontese, con riprese girate sul percorso delle Sagnette al Monviso, in collaborazione con la XIV Delegazione di Crissolo e i soci del CAI di Barge. L'ingresso è libero.

Dopo il debutto lo scorso gennaio al cinema Monviso di Cuneo, che registrò una sala gremita, il progetto è ora in tour in diverse località montane e in autunno arriverà anche nelle scuole, con finalità didattiche.