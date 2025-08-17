Calcio. Coppa Italia Serie C, Bra eliminato dall’Arezzo ma prova incoraggiante

"Sono contento delle risposte date dai miei ragazzi. Voglio e volevamo capire e abbiamo capito. A sprazzi abbiamo tenuto botta a una corazzata come l’Arezzo. Dobbiamo pensare di fare un campionato con grossa umiltà, con la grossa voglia di portare sul campo i nostri concetti. La stessa voglia messa lo scorso campionato per vincere, dovremo metterla adesso per il nostro obiettivo salvezza".

Questa l’analisi post-partita di Fabio Nisticò, allenatore del Bra, al termine del primo turno eliminatorio della Coppa Italia Serie C: nel tardo pomeriggio di sabato 16 agosto, l’Arezzo ha superato ed eliminato i giallorossi per 2-1 allo stadio “Città di Arezzo”.

Nel debutto generale tra i "prof" dei piemontesi, sullo 0-0 legno colpito dal capitano Stefano Tuzza; poi la girata da “rapace” d’area di Ismet Sinani che (al 16esimo) mette a referto lo 0-1. Mawuli e Chierico vanno a segno per gli amaranto tra il 31′ e il 38′ della prima frazione.

Da lunedì 18/8 all’Attilio Bravi, il Bra si ritroverà per iniziare a preparare il debutto nella Serie C Sky Wifi: venerdì 22 agosto (ore 21,15) allo stadio “Riviera delle Palme” di San Benedetto del Tronto, con la Sambenedettese.

Tabellino Arezzo-Bra (si ringrazia la collaborazione e la disponibilità dell’SS Arezzo):

Arezzo: Venturi, Renzi, Gilli, Chiosa, Righetti; Guccione, Mawuli (20′ st Iaccarino), Chierico (32′ st Varela); Pattarello (38’ st Dell’Aquila), Ravasio (20′ st Cianci), Tavernelli (32′ st Meli). A disp: Trombini, Galli, Gigli, Arena, De Col, Coccia, Perrotta, Sani, Ferrara.

Allenatore: Cristian Bucchi.

Bra: Franzini, Cannistrà, Chiesa (45’ st Rabuffi), Sganzerla, Giallombardo (17’ st Campedelli), Tuzza (17’ st Lionetti), Sinani, Morleo, Minaj (28’ st Dimatteo), Cucciniello, Brambilla (45′ st Corsi). A disp: Menicucci, Renzetti, Rottensteiner, Aloia, Sammouni, Chiabotto, Chianese.

Allenatore: Fabio Nisticò.

Arbitro: Leorsini di Terni (assistenti: Barcherini di Terni e Tini Brunozzi di Foligno; quarto ufficiale: Dini di Città di Castello).

Marcatori: 16’ pt Sinani (B), 31’ pt Mawuli (A), 38’ pt Chierico (A).

Note: 1900 spettatori con rappresentanza del tifo organizzato braidese; ammoniti Pattarello (A) e Brambilla (B), espulso Gigli (A) al 33’ pt dalla panchina per proteste.