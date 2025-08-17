 / Cronaca

Cronaca | 17 agosto 2025, 07:27

Bagnolo Piemonte, donna smarrita sui sentieri del Rucas: ritrovata in buone condizioni

La ciclista si era persa durante un’escursione con amici. Dopo ore di ricerche, le squadre di terra l’hanno individuata intorno alle 19.30, spaventata ma illesa

Momenti di apprensione ieri, sabato 16 agosto, sulle alture di Bagnolo Piemonte, nella zona del Rucas. Una donna che stava partecipando a un’escursione in bicicletta con una comitiva di gitanti ha perso il contatto con i compagni di viaggio e, probabilmente imboccando un sentiero sbagliato sulla via del ritorno, si è smarrita tra i boschi.

Lanciato l’allarme, è stato fatto decollare l’elicottero “Drago” dei Vigili del Fuoco da Varese. L’aeromobile, però, non è riuscito a individuare la dispersa a causa della fitta vegetazione che impediva la visuale dall’alto.

Determinante, a quel punto, l’intervento delle squadre di terra. Dopo alcune ore di ricerche, intorno alle 19.30, la donna è stata ritrovata sana e salva: spaventata dall’esperienza, ma in buone condizioni di salute.

