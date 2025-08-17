Bagnolo Piemonte, donna smarrita sui sentieri del Rucas: ritrovata in buone condizioni

Momenti di apprensione ieri, sabato 16 agosto, sulle alture di Bagnolo Piemonte, nella zona del Rucas. Una donna che stava partecipando a un’escursione in bicicletta con una comitiva di gitanti ha perso il contatto con i compagni di viaggio e, probabilmente imboccando un sentiero sbagliato sulla via del ritorno, si è smarrita tra i boschi.

Lanciato l’allarme, è stato fatto decollare l’elicottero “Drago” dei Vigili del Fuoco da Varese. L’aeromobile, però, non è riuscito a individuare la dispersa a causa della fitta vegetazione che impediva la visuale dall’alto.

Determinante, a quel punto, l’intervento delle squadre di terra. Dopo alcune ore di ricerche, intorno alle 19.30, la donna è stata ritrovata sana e salva: spaventata dall’esperienza, ma in buone condizioni di salute.