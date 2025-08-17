L’ultimo saluto a Stefano Sanzogni, trovato senza vita nella sua abitazione a Saluzzo

“Si dice che ogni persona è un’isola, e non è vero, ogni persona è un silenzio, questo sì, un silenzio, ciascuna con il proprio silenzio, ciascuna con il silenzio che è”.

Con questa frase di José Saramago, scritta sul manifesto funebre, viene ricordato Stefano Sanzogni l’uomo di 47 anni trovato senza vita nell'abitazione di via Cima a Saluzzo lo scorso mercoledì 13 giugno.

L’uomo aveva perso entrambi i genitori qualche anno fa. Era un grande tifoso della Juventus e amava la musica di Vasco Rossi

Lascia la sorella Federica con il marito Claudio, gli adorati nipoti Jennifer e Samuel, la madrina Bruna uniti ad amici e parenti tutti. Il rosario sarà recitato questa sera domenica 17 agosto alle 18,30 nella parrocchia di Maria Ausiliatrice a Saluzzo.

Nella stessa chiesa, domani lunedì 18 agosto alle 15,30 sarà celebrato il funerale con partenza dall’ospedale di Saluzzo alle 15,15. Dopo la funzione religiosa la salma sarà trasferita al Tempio Crematorio di Bra per i riti di cremazione. Le ceneri saranno tumulate nel Cimitero di Saluzzo.



