Mondovì, atti vandalici all’ex Cottolengo: vetri rotti e mobili gettati nel cortile

La foto scattata dall'alto dal pilota di mongolfiere John Aimo e pubblicata sulla pagina Facebook "Sei di Mondovì se"

Ancora un episodio di vandalismo all’interno di un edificio abbandonato. Stavolta è toccato all’ex Cottolengo di Mondovì. A darne notizia, questa mattina (domenica 17 agosto), è stato John Aimo, noto pilota monregalese di mongolfiere, che ha pubblicato un post corredato da foto sulla pagina Facebook “Sei di Mondovì se…”. Il tono è amaro e diretto: "I soliti idioti si sono divertiti a vandalizzare il Cottolengo, rompendo vetri e buttando mobili e lampadari nel cortile".

L’ex Cottolengo, che sorge nella zona di Breo, fu per decenni punto di riferimento sanitario e assistenziale della città, gestito dalle suore cottolenghine. Dopo la chiusura definitiva della struttura, avvenuta negli anni ’90, il complesso è rimasto inutilizzato, diventando nel tempo un grande contenitore vuoto e purtroppo esposto a degrado e incurie.

Proprio la condizione di abbandono lo rende facile preda di incursioni notturne, bravate giovanili e danneggiamenti.

Il Cottolengo di Mondovì resta un pezzo importante della memoria cittadina: migliaia di persone, nel corso del Novecento, vi hanno trovato assistenza e cure. Oggi, invece, l’edificio si presenta come un gigante silenzioso che attende una nuova destinazione, ma che intanto continua a fare i conti con raid vandalici.