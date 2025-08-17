Tamponamento in Corso Francia a Cuneo: un ferito lieve e traffico rallentato

Un tamponamento tra due automobili si è verificato nella serata di domenica 17 agosto, intorno alle ore 19:15, in Corso Francia a Cuneo, proprio di fronte alla sede dell’ASL e nei pressi del Palazzo Pegaso.

L’impatto, di lieve entità, ha provocato un solo ferito, fortunatamente non grave. Sul posto è intervenuto il personale del 118 per prestare le prime cure, mentre i Vigili del Fuoco di Cuneo hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area. La Polizia Locale ha regolato il traffico, che ha subito rallentamenti temporanei.