 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 17 agosto 2025, 09:48

Cuneo, viaggio nella storia tra pietre e memorie: passeggiata guidata con Paola Arneodo

Il 27 agosto l’Associazione Nuovo Corso Giolitti propone un itinerario urbano alla scoperta dell’evoluzione architettonica della città, dal Medioevo a Napoleone. Prenotazione obbligatoria, posti limitati

La passeggiata sarà alla scoperta del centro storico

La passeggiata sarà alla scoperta del centro storico

L’Associazione Nuovo Corso Giolitti organizza il 27 agosto 2025, dalle ore 17:00 alle ore 18:30 circa, una passeggiata con Paola Arneodo, ingegnere appassionata della storia urbanistica e architettonica di Cuneo, che ci condurrà lungo il centro storico, Via Roma e zone limitrofe, alla scoperta dello sviluppo della città dal Medioevo a Napoleone.

Un itinerario per scoprire piazze, chiese e palazzi simbolo di una città nata libera nel 1198. Dalla barocca Sant’Ambrogio alla medievale “domus” di via Roma 22, dalla Contrada Mondovì ebraica alle case quattrocentesche sul lato Stura, ogni tappa racconta un pezzo di identità cuneese. Il percorso si chiude alla storica “Barra di Ferro” di via Saluzzo, ritrovo abituale di Giovanni Giolitti: qui, tra pranzi e discorsi politici, si intrecciano memoria locale e storia nazionale.

Il ritrovo sarà davanti alla chiesa di S. Ambrogio, accanto al palazzo dell’Arcivescovado, alle ore 17:00. I posti sono limitati a 35 ed è obbligatoria la prenotazione da inviare all’indirizzo mail info@nuovocorsogiolitti.com.

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium