Tre pini e un sasso: il Ferragosto poetico in alta Valle Stura

In mezzo alla quiete dell’alta Valle Stura, lungo la strada forestale che collega Bersezio ad Argentera, un lettore in vacanza ha immortalato un’immagine tanto semplice quanto evocativa: un sasso, probabilmente trasportato da antiche forze naturali, ospita tre piccoli pini, con un quarto che cresce al suo interno. Un frammento di paesaggio che diventa simbolo.

La fotografia è accompagnata da una frase che ne amplifica il significato: “Buon Ferragosto in alta Valle Stura. Strada forestale tra Bersezio e Argentera. Su un sasso arrivato da chissà dove tre pini e uno all'interno. Montale avrebbe scritto: il male di vivere... Per me il bello di vivere... comunque.”

Il lettore, con uno sguardo attento e sensibile, ci invita a riflettere su ciò che spesso sfugge nella frenesia quotidiana: la forza della vita che si fa strada anche dove sembra impossibile.