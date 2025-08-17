Ucraina, Zelensky “Putin fermi uccisioni, serve negoziato reale”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "Oggi stiamo decidendo quello che verrà discusso a Washington. E' fondamentale che l'Europa sia unita. Putin non vuole fermare le uccisioni ma deve farlo. Abbiamo bisogno di negoziati reali. Serve un accordo trilaterale, se la Russia non accetta ci saranno nuove sanzioni". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nel corso di una conferenza stampa a Bruxelles con la presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen."Abbiamo bisogno della sicurezza, dell'articolo 5 della Nato", ha aggiunto Zelensky.- Foto IPA Agency -(ITALPRESS).
