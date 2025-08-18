 / Attualità

Che tempo fa

Attualità | 18 agosto 2025, 15:50

Argentera, visita istituzionale del presidente della Provincia Luca Robaldo e dell'assessore Marco Gallo

Con il sindaco Ciaburro sopralluogo alla nuova area camper e al Colle della Maddalena dopo i danni del maltempo

Argentera, l'incontro in Municipio

Questa mattina, lunedì 18 agosto, il presidente della Provincia, Luca Robaldo, e l'assessore regionale alla Montagna, Marco Gallo, hanno incontrato ad Argentera il sindaco, On. Monica Ciaburro, insieme al vice sindaco Renato Arnuzzo.

La visita è stata occasione per un momento di confronto e aggiornamento sulle priorità e criticità del Comune e sullo stato dei principali interventi in corso. La delegazione ha inoltre visitato la nuova area camper, una realizzazione di particolare rilievo per lo sviluppo dell'accoglienza turistica non solo di Argentera ma dell'intera valle.

L'incontro si è concluso con un sopralluogo alla sommità del Colle della Maddalena, dove sono stati verificati i lavori di ripristino successivi all’evento meteorologico di forte intensità che aveva colpito l’area lo scorso 30 luglio.

Argentera, sopralluogo nell'area camper

cs

