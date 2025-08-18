Associazione Nazionale Alpini: anche un giovane cebano al campo scuola per giovani tra i 16 e i 24 anni nel Forte di Vinadio

Ha preso il via sabato 16 agosto, il campo scuola estivo organizzato dall'Associazione Nazionale Alpini (ANA) presso il suggestivo Forte Albertino di Vinadio. L’iniziativa, che si concluderà il 30 agosto, ospita circa trenta ragazzi e ragazze provenienti da tutta Italia. Tra loro anche il giovane Luis Valcada, 16 anni, di Ceva, studente dell’Istituto Garelli che ha deciso di mettersi alla prova partecipando a questa esperienza.

Sabato, a Vinadio, alla cerimonia dell'alzabandiera che ha inaugurato le attività, erano presenti anche i rappresentanti della sezione ANA di Ceva, con gagliardetto e stendardo.

Federico Guadalupi, che dirige il campo, ha spiegato: “L’organizzazione è complessa e dura un anno. Ringraziamo in modo particolare il presidente della sezione ANA Cuneo Davide Spedale e tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile l’iniziativa. Alle ragazze e ai ragazzi rimarrà un ricordo che si porteranno nel cuore per tutta la vita”.

I partecipanti, il cui numero si spera possa aumentare il prossimo anno, avranno a disposizione quindici giorni ricchi di impegni. Le attività spazieranno dall’escursionismo al mondo della protezione civile e del volontariato, con un avvicinamento anche al mondo delle truppe alpine.

Davide Spedale, presidente della sezione ANA Cuneo, ha sottolineato l'importanza del campo: “Oggi rappresentiamo le nostre quattro sezioni: Cuneo, Ceva, Mondovì e Saluzzo. Questo è il nostro campo, il campo della Cuneense, la divisione martire che ha lasciato sul campo 13.000 alpini, che sono andati avanti per la nostra libertà. Questa è la base del nostro campo. Daremo il massimo affinché questi ragazzi ripartano con un'esperienza che rimarrà in loro tutta la vita”.

Manuele Roà, vicepresidente sezione ANA Ceva, commenta: “Sabato è stato un bel momento di condivisione, tradizione e valori alpini che ci uniscono e che grazie a questi campi trasmettiamo alle nuove generazioni”.