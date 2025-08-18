 / Attualità

Attualità | 18 agosto 2025, 14:43

Borgo San Dalmazzo: conclusi i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza in via Fontanelle

Nuovi marciapiedi, attraversamento pedonale rialzato e pavimentazione stradale per rendere più sicuro il transito in una delle zone più frequentate della città

Via Fontanelle, Borgo San Dalmazzo

L’Amministrazione comunale di Borgo San Dalmazzo informa che si sono conclusi i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della percorrenza pedonale in via Fontanelle. Gli interventi hanno riguardato:

  • il rifacimento dei marciapiedi;
  • la realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato che garantisce maggiore visibilità e protezione per i pedoni;
  • una nuova pavimentazione stradale.

I lavori hanno mirano al miglioramento della sicurezza e del comfort per i cittadini, rendendo più agevole e protetto il transito pedonale in una zona particolarmente frequentata.

L'Amministrazione ringrazia la cittadinanza per la pazienza dimostrata durante il periodo dei lavori e conferma l'impegno nel proseguire, attraverso interventi mirati e ben ponderati, alla riqualificazione del tessuto urbano in un'ottica di benessere e vivibilità.


 

cs

