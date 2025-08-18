Borgo San Dalmazzo: conclusi i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza in via Fontanelle

L’Amministrazione comunale di Borgo San Dalmazzo informa che si sono conclusi i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della percorrenza pedonale in via Fontanelle. Gli interventi hanno riguardato:

il rifacimento dei marciapiedi;

la realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato che garantisce maggiore visibilità e protezione per i pedoni;

una nuova pavimentazione stradale.

I lavori hanno mirano al miglioramento della sicurezza e del comfort per i cittadini, rendendo più agevole e protetto il transito pedonale in una zona particolarmente frequentata.



L'Amministrazione ringrazia la cittadinanza per la pazienza dimostrata durante il periodo dei lavori e conferma l'impegno nel proseguire, attraverso interventi mirati e ben ponderati, alla riqualificazione del tessuto urbano in un'ottica di benessere e vivibilità.



