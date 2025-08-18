Cherasco Classica" saluta il suo pubblico: un'edizione estiva di grande successo

Si è concluso con un grande successo di pubblico e critica il ciclo di concerti di musica classica che ha animato le serate estive di Cherasco. La rassegna, promossa dall'associazione DE MUSICA CLARA(SCUM), si è confermata un appuntamento raffinato dell'estate, attirando oltre un centinaio di ascoltatori per ciascuno dei cinque concerti in programma. A riprova del forte legame con il territorio, tutti gli appuntamenti hanno visto la presenza di consiglieri e assessori dei comuni di Cherasco e Bra.



L'ultimo concerto, tenutosi nella suggestiva Chiesa di San Gregorio a Cherasco, è stato un momento particolarmente toccante. Oltre a celebrare la conclusione della rassegna, la serata ha reso omaggio a figure importanti come il geologo Piergiorgio Rossetti e il musicista Matteo Ferrari. Unendo storie di vita e passione, la musica ha creato un ponte tra questi due grandi uomini, ricordati con commozione e gratitudine.

Il ciclo di concerti ha saputo distinguersi per l'alto livello artistico, offrendo al pubblico esibizioni di musicisti di altissimo livello, sia italiani che internazionali. Dalle virtuose esibizioni soliste alle emozionanti performance d'ensemble, i concerti hanno trasformato la città in un palcoscenico a cielo aperto, creando un'atmosfera magica e coinvolgente.

L'evento conclusivo è stato arricchito da dettagli speciali che hanno celebrato la creatività e la cultura del territorio. La serata, infatti, è stata “accompagnata” dalle raffinate fragranze di "Acqua di Cherasco" e, a impreziosire ulteriormente la serata, l'associazione "Il Fondaco" di Bra ha omaggiato tutti i presenti con un'opera artistica, a ricordo di un'esperienza indimenticabile.

Un sentito ringraziamento va agli artisti che hanno incantato il pubblico, ai volontari per la loro dedizione, ai nostri preziosi sponsor per il loro fondamentale sostegno e alle Amministrazioni comunali di Cherasco e Bra per la collaborazione. Soprattutto, grazie a tutti coloro che hanno partecipato, riempiendo ogni serata di entusiasmo e passione.

