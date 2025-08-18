 / Attualità

Attualità | 18 agosto 2025, 11:45

Monterosso Grana: eletto il nuovo direttivo del Consorzio del Bodi

Nadia Marchiò guiderà il sodalizio che tutela le storiche patate Piatlina e Ciarda della Valle Grana

Bodi Fest

Durante la partecipata Bodi Fest di domenica scorsa, tra bancarelle colme di tuberi pregiati e il profumo delle specialità locali, i soci del Consorzio del Bodi hanno rinnovato le cariche sociali.

La nuova squadra, che avrà il compito di valorizzare e promuovere le eccellenze agricole del territorio montano, vede alla presidenza Nadia Marchiò, affiancata da Giuliana Ceaglio come vicepresidente ed Emanuele Ponzo nel ruolo di segretario. Un rinnovo che arriva in un momento di grande vitalità per il Consorzio, testimoniato dal successo della festa dedicata alle patate autoctone della valle.

