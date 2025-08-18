Valdieri celebra Sant’Elena e inaugura mostra sulle origini di Papa Francesco

Domenica 17 agosto la comunità di Valdieri ha celebrato la 36ª Festa di Sant’Elena, appuntamento organizzato dall’Associazione Internazionale Regina Elena con la collaborazione della parrocchia, della Pro Loco e con il patrocinio di Comune, Parco, Consiglio regionale e Provincia di Cuneo.

Tra i presenti anche l’onorevole Monica Ciaburro, sindaco di Argentera, che ha raccontato: “Oggi, insieme a tante autorità tra cui la consigliera regionale Federica Barbero, sono stata a Valdieri su invito dell’amico sindaco Guido Giordana. Abbiamo celebrato la Festa di Sant’Elena, un momento molto sentito e legato alla storia del nostro territorio”.

Un legame che affonda le radici nella figura della regina Elena del Montenegro, moglie di Vittorio Emanuele III, che proprio a Sant’Anna di Valdieri amava festeggiare il suo onomastico.

La giornata è stata anche occasione per l’inaugurazione di una mostra dedicata alle origini di Papa Francesco, visitabile fino al 31 agosto. L’esposizione raccoglie un lavoro di ricerca genealogica che mette in luce come la famiglia Bergoglio fosse profondamente legata al Piemonte.

“Se capitate in Valle Gesso, fate un salto – ha aggiunto Ciaburro – è un percorso davvero interessante per riscoprire il legame tra la nostra regione e il Santo Padre”.