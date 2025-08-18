Giro D'Italia Interregionale del Trofeo Rosa, Nicole Bracco conferma le sue doti da vera scalatrice

Insieme alla classicissima Cesano Maderno-Santuario della Madonna Del Ghisallo quello di Pieve Vergonte è il primo dei due appuntamenti annuali in gara promiscua, ovvero con donne esordienti e donne allieve riunite in una unica partenza con rapporti a pari sviluppo metrico.
Una gara dal tracciato nervoso lungo i 7 giri da ripetersi attraversando il comune di Pieve Vergonte per poi concludersi con l'attacco della salita di Fomarco, della lunghezza di poco meno di due chilometri ma con pendenze massime prossime al 13% e una media del 10%.
La campionessa italiana Nicole Bracco (SC Cesano Maderno) conferma le sue doti da scalatrice pura giungendo sul traguardo seconda di categoria e quinta assoluta. Si ripete esattamente la trama della settimana precedente, la ventesima tappa di Ornavasso, con una immensa Aurora Cerame (SC Cesano Maderno) giungendo seconda assoluta sul traguardo della salita di Fomarco imponendosi per distacco sulle esordienti del secondo anno Sveva Bertolucci (Blu Team) e Nicole Bracco.
A vincere in assoluto la competizione è stata l'atleta al primo anno della categoria donne allieve Nina Marinini della società Biesse Carrera con un assolo iniziato al quarto giro di gara che l'ha portata ad accumulare un vantaggio ai piedi della salita finale di ben due minuti e quarantacinque secondi gestito con intelligenza sino all'arrivo riducendolo a soli due minuti.
Ma la vera conferma di giornata è la saviglianese tricolore Nicole Bracco che imbocca la salita rimanendo attardata di una ventina di secondi da un restringimento di carreggiata, ma che con una azione da pura scalatrice rimonta una ad una le avversarie sulla salita finale di Fomarco giungendo a soli cinque secondi dalla Bertolucci (Blu team), vincitrice della classifica esordienti secondo anno.
Un'altra memorabile giornata per il team brianzolo SC Cesano Maderno che oltre a vincere la gara delle esordienti rafforza con vigore la leadership delle sue atlete in testa alla classifica della prestigiosa competizione del Trofeo Rosa dove le due tricolori Nicole Bracco e Aurora Cerame continuano a vestire le maglie rosa del primato.
Da evidenziare la superlativa condizione della campionessa italiana Bracco che da inizio stagione sta confermando un rendimento atletico fuori dal comune vestendo la maglia rosa sin dalla prima frazione del Giro interregionale nel mese di marzo senza mai averla posata.