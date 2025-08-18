Incendio boschivo sul Mombracco: le fiamme si propagano minacciando le abitazioni tra Revello e Rifreddo

Stanno continuando a propagarsi velocemente le fiamme divampate intorno alle 16 di oggi, lunedì 18 agosto, sul Mombracco, nella zona sopra la località Morra San Martino, al confine tra i comuni di Revello e Rifreddo.

“Il fronte dell’incendio è sempre più esteso – spiega Mario Chiabrando della squadra antincendi boschivi e della Protezione Civile di Revello – le fiamme stanno aumentando, alimentandosi sempre di più”.

A preoccupare è soprattutto la vicinanza delle fiamme ad alcune abitazioni di Revello e ai traliccio dell’alta tensione presente nell’area. La siccità in corso ha contribuito alla rapida propagazione dell’incendio.

Sul posto stanno intervenendo tutte le squadre dell’Aib dell’area 5, con pickup, camion e numerosi volontari, tra cui quelli della Valle Varaita e di Revello.

Con loro anche i Vigili del Fuoco di Barge, Saluzzo e Cuneo sono impegnati nelle operazioni di spegnimento.

Data l’impervietà del terreno, si è reso necessario anche l’intervento di un elicottero per contenere il fronte delle fiamme.

Secondo le prime ricostruzioni, il rogo sarebbe partito nei pressi di un’abitazione, probabilmente a causa di sterpaglie bruciate incautamente.

La situazione resta critica e le autorità invitano i residenti delle zone limitrofe a prestare massima attenzione.

L'incendio è ben visibile anche da molto lontano: di seguito una foto scattata a Saluzzo.



