Sanfrè piange l'imprenditore Armando Viglione. "Fondò l'azienda Elettro 90"

Viva commozione ha destato a Sanfrè la morte di Armando Viglione, 82 anni, imprenditore molto conosciuto in tutto il territorio braidese. Fu uno dei fondatori dell’azienda Elettro 90, punto di riferimento nella commercializzazione di elettrodomestici in via Don Orione 134 a Bandito di Bra.

Le condoglianze alla famiglia arrivano anche dall’amministrazione comunale di Sanfrè per voce del sindaco Giuseppe Barberis: “Conoscevo da tempo Armando, una persona affabile e gentile con tutti. Era stato il fondatore di Elettro 90, attività oggi gestita dai figli. Da parte mia e di tutta l’amministrazione comunale porgo alla moglie e a tutta la famiglia le più sentite condoglianze”.

Armando Viglione lascia la moglie Teresa, i figli Massimo, Alessandro, Adelaide e Adriana, nipoti, fratelli, sorella, cognati e parenti tutti.

Questa sera, lunedì 18 agosto, alle ore 18, verrà recitato il S. Rosario presso la casa del Commiato “Luce di Speranza” in via Don Orione 77/a a Bra.

I funerali avranno luogo nella parrocchia SS Pietro e Paolo di Sanfrè, domani, martedì 19 agosto, alle ore 10 con partenza dalla Casa Del Commiato alle ore 9.45.