Al Parco del Marguareis arriva il 24 agosto la rassegna “Assaggi di Biodiversità: vivi la montagna con chi la abita”

Domenica 24 agosto, dalle ore 9 alle 17, la Guida Parco Gabriele Cristiani e l’apicoltore Daniele Mondino de L’Ape DaMiele vi accompagnano nel cuore del Parco del Marguareis, alla scoperta dei più minuti abitanti dei boschi della valle Pesio.

Al mattino, con la Guida Parco e fotografo naturalista Gabriele Cristiani percorrerete sentieri poco battuti, alla ricerca degli impollinatori selvatici che volano tra i fiori o si nascondono tra le ombre. Con l’uso di retini entomologici e lenti di ingrandimento, potrete osservarne forme e colori e scoprirete i delicati equilibri ecosistemici che sono in grado di mantenere.

Pranzo al sacco a base di ottimi prodotti locali a marchio Qualità Parco APAM compreso nel prezzo; disponibili opzioni per vegetariani e per onnivori.

Il pomeriggio sarà dedicato agli impollinatori più famosi: le api domestiche! Incontrerete Daniele Mondino, apicoltore che pratica il nomadismo e che, in estate, porta alcuni dei suoi alveari nel Parco del Marguareis. Grazie alla sua arnia didattica, potrete osservare in tutta sicurezza una famiglia di api al lavoro e imparare a riconoscere le loro complesse dinamiche sociali; i più coraggiosi, inoltre, potranno indossare le tute di protezione e aprire gli alveari alla ricerca dell’ape regina!

La giornata si concluderà con una degustazione dei migliori mieli dell’azienda L’Ape DaMiele che hanno ottenuto il marchio Qualità Parco APAM.

La giornata, organizzata dalle Aree Protette Alpi Marittime tramite il tour operator EXPA Viage | Terra del Castelmagno, rientra in “Assaggi di Biodiversità”, la rassegna di escursioni gastronomiche per vivere esperienze immersive con i produttori che hanno ottenuto il marchio Qualità Parco APAM e per scoprire angoli incantevoli nei Parchi e nelle Riserve gestite dall’Ente APAM.

Le escursioni hanno posti limitati, è possibile prenotarsi:

· Sul sito www.eventbrite.com

· Tramite mail a expaviage@terradelcastelmagno.it