Attività didattiche a Monserrato con il Parco fluviale Gesso e Stura

In un mondo sempre più frenetico, tornare alla natura non è solo un piacere: è un bisogno. Il contatto diretto con gli ambienti naturali migliora l’umore, riduce lo stress, rafforza il sistema immunitario e stimola l’attenzione, soprattutto nei bambini. In quest'ottica, il Parco fluviale Gesso e Stura propone per venerdì 29 agosto una giornata speciale a Borgo San Dalmazzo, al Santuario di Monserrato, una delle aree collinari più panoramiche della zona.



Monserrato è un luogo dove la natura si fonde con la spiritualità, e l’anfiteatro che ospiterà le attività serali si affaccia su un bosco che al calar della sera si anima di vita. Si parte nel tardo pomeriggio, alle ore 18, con “In to the wild”, un laboratorio per bambini dedicato alla scoperta degli animali del bosco e alla costruzione di una batbox, seguito da un picnic libero all’aperto con aperitivo offerto dall’Associazione Santuario di Monserrato.



Dopo il tramonto, alle ore 21, il programma prosegue con "Sulle ali della notte", un’esperienza tra le più attese del calendario di Estate al Parco , alla scoperta dei pipistrelli e delle creature che popolano la notte. Un’occasione per superare stereotipi, conoscere il ruolo ecologico fondamentale di questi animali e assistere a un momento davvero emozionante: la liberazione di un animale selvatico curato dal CRAS di Bernezzo.



Tutte le attività prevedono un piccolo contributo e la prenotazione obbligatoria attraverso il sito del Parco: www.parcofluvialegessostura.it . Per informazioni è possibile contattare l’Infopoint al numero di telefono 0171 444 501 o via mail scrivendo a: eventi.parcofluviale@comune.cuneo.it .



