Eventi | 18 agosto 2025, 14:27

Chiusa di Pesio: torna il Ciüsettone, la sfida per cervelloni

Domenica 24 agosto in piazza Cavour il quiz a squadre che mette alla prova intelligenza e rapidità. Iscrizioni entro il 21 agosto

Preparate i neuroni e affilate la mente: domenica 24 agosto piazza Cavour a Chiusa di Pesio si trasforma in un'arena per cervelli fumanti con il ritorno del Ciüsettone, il quiz che sta diventando un appuntamento fisso dell'estate di Chiusa di Pesio.

A partire dalle 20:30, squadre di massimo 5 persone si sfideranno a colpi di domande divertenti e stimolanti, in una serata che promette di mescolare cultura, risate e sana competizione. La formula è collaudata: servono intelligenza, rapidità di riflessi e soprattutto spirito di squadra per aggiudicarsi la vittoria. C'è tempo fino al 21 agosto per formare il proprio team e iscriversi al costo di 20 euro a squadra.

Un'occasione perfetta per mettere alla prova le proprie conoscenze e trascorrere una serata diversa nel cuore del paese.

Per informazioni e iscrizioni: 3425580826.

