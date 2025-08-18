Estate nel Principato di Monaco: glamour, panorami da sogno e serate indimenticabili

L’estate a Monaco è un’esperienza unica: tra mare cristallino, eleganza Belle Époque e dj-set in spazi esclusivi, la Costa Azzurra brilla sotto il sole mediterraneo. Scopriamo il mix perfetto tra relax e vita notturna nella rovente stagione estiva.

La versione estiva del Monte-Carlo Bay Hotel & Resort offre ambienti ideali per giorni di benessere: laguna a fondo sabbioso, lettini Balinese, “floating breakfast” sul mare e il relax di Sea Bay. Per chi desidera un tuffo rinfrescante con stile, la piscina olimpica del Monte-Carlo Beach, riscaldata dall’acqua marina, è un’icona della vacanza monégasca (Monte Carlo SBM).

Non mancano esperienze culturali: dalla visita al Museo Oceanografico, incastonato nella roccia del “Rocher” con oltre 6000 specie marine, alle esposizioni estive del Grimaldi Forum (Monte Carlo SBM). Per chi cerca la miscela perfetta tra lusso, shopping e svago, il Daylife in Monte-Carlo offre infinite possibilità.

Al centro della vita notturna estiva troneggia il Casino Café de Paris, adiacente al celebre Casino di Monte-Carlo, affacciato sulla Place du Casino e sull’Hôtel de Paris. Fondato nel 1868, il locale è un capolavoro Belle Époque restaurato completamente nel 2023 e capace di ospitare fino a 500 persone (più 200 sulla terrazza). Se siete alla ricerca di una cena con vista mozzafiato o di un cocktail elegante, i Ristoranti Terrazza Monaco sapranno regalarvi serate indimenticabili.

Da fine luglio a fine agosto 2025, ogni giovedì, venerdì e sabato, dalle 21:30 alle 2:00, il Café si anima con DJ set dal vivo che regalano atmosfere sofisticate e coinvolgenti. Ogni giovedì, dalle 21:00, gli iscritti al programma My Monte Carlo (status Silver o superiore) possono provare la Lucky Wheel, mentre il venerdì si assaggia un cocktail nuovo ogni settimana, accompagnato da iniziative con brand partner nel vino o nei distillati (Monte Carlo SBM). Per chi non rinuncia al movimento nemmeno in vacanza, a Monaco ci sono tantissime opportunità per fare Sport & Fitness.

La combinazione tra giochi d’azzardo (oltre 450 slot machine, video poker, roulette americana, blackjack e craps), musica e design ispirato ai Grand Prix storici, crea un ambiente effervescente che fonde lusso, festa e divertimento.

Per scoprire di più sull’estate a Monaco e pianificare la vostra visita tra spiagge, design, gastronomia e cultura, si può consultare la guida dettagliata Cose da fare quest'estate a Monaco. Per informazioni sul programma musicale e le serate DJ al Casino Café de Paris visitate la pagina Soirées de l'été au Casino Café de Paris.