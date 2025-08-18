Il NUoVO Music Fest inaugura la parte conclusiva dell’estate all'insegna della musica live

Il NUoVO Music Fest torna dal 28 al 30 agosto per inaugurare un ricco mese di eventi che caratterizzeranno la parte finale dell’estate del centro culturale e sportivo cuneese NUoVO, sorto negli spazi dell’ex Nuvolari.

Il festival proporrà tre serate all’insegna della musica live con il patrocinio del Comune di Cuneo e il contributo del progetto Not&Sipari della Fondazione CRT e del bando POP di Fondazione CRC. La seconda edizione propone una line-up di altissimo livello:

Giovedì 28 agosto – Apertura con Paolo Bonfanti Band, in una serata speciale dedicata alla memoria di Umberto Tonello. Il celebre chitarrista blues porterà sul palco la sua inconfondibile energia. In apertura, la band nostrana hard-blues Rusty Groove, che presenterà il loro ultimo album I’ll Taste You Later! Inizio live ore 20.30 – ingresso in cassa 7€, online 5€ + diritti di agenzia.

[Bonfanti Band]

Venerdì 29 agosto – Protagonista Giorgio Poi, cantautore raffinato e poetico, tra le voci più originali della scena indipendente italiana, capace di unire melodie leggere e testi profondi con un tocco internazionale. Presenterà il nuovo album Schegge e i brani più amati dal pubblico. In apertura, dalle ore 21.30, Santa Vittoria. Ingresso in cassa 25€, online 20€ + diritti di agenzia.

Sabato 30 agosto – Gran finale alle 21.30 con i Mellow Mood, band reggae di fama internazionale, che presenterà il nuovo disco 7 e una selezione di successi globali. A seguire l’immancabile live set di Paolo Baldini Dubfiles. Ingresso in cassa 20€, online 15€ + diritti di agenzia.

[Mellow Mood, fotografia di Agata Gasiorek]

L’apertura delle porte è prevista per le ore 19.00 per tutte le serate. I biglietti sono disponibili su ticket.it anche in formula abbonamento 3 serate a prezzo scontato. All’interno sarà possibile mangiare e bere: saranno disponibili hamburger, panini vegetariani e non e tranci di pizza

Il NUoVO Music Fest è solo un’anteprima di un settembre ricco di iniziative: il centro ospiterà per il terzo anno consecutivo i concerti a pagamento di Gaia e Andrea Cerrato del festival Connessioni, l’evento di danza urbana Street Flava, e le iniziative gratuite del Ventinove Fest con ospiti come Cristiano Godano e Nives Meroi.