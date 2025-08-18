Jazz sotto le stelle con Martina Cazzola e Dino Cerruti al Boma di Varazze

Giovedì 21 agosto alle ore 20:00 torna l’appuntamento settimanale con HAPPY DINNER – CENA IN JAZZ, che avrà come protagonista la cantante Martina Cazzola, capace di conquistare il pubblico con la sua voce calda e graffiante.

Ad accompagnarla ci sarà al contrabbasso il Maestro Dino Cerruti, insieme agli allievi del Conservatorio “Paganini” di Genova, Simone Sirello alla chitarra e Lorenzo Pescio alla batteria.

Dopo una lunga carriera come bassista e contrabbassista nell’ambito pop e rock, Dino Cerruti si avvicina al jazz approfondendo gli studi con maestri come Piero Leveratto e Aldo Zunino. Ha collaborato con numerosi artisti e studi di registrazione come strumentista, arrangiatore e autore, partecipando anche a festival nazionali e internazionali, tra cui Umbria Jazz, il Festival di Cervo e il Festival International de Tango di Aix-les-Bains. Parallelamente ha svolto una consolidata attività didattica, come docente in masterclass, scuole e conservatori, e oggi insegna presso varie scuole di musica tra Genova, Ovada e Albisola.

Sulla terrazza fronte mare della Marina di Varazze, in provincia di Savona, il nono appuntamento in programma vedrà quindi uno speciale Jazz Quartet, con un viaggio raffinato attraverso l’interpretazione del grande song book americano.

ℹ Info e prenotazioni:

📞 019 934530

💻 www.bomavarazze.it/reservation

📱 www.bomavarazze.it