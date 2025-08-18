 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 18 agosto 2025, 08:27

Libri da Gustare 2025: grande apertura con Enrico Beruschi a Limone Piemonte

Fino al 26 agosto un calendario ricco di incontri per chi ama la cultura, il buon cibo e le storie che lasciano il segno

Enrico Beruschi sul palco di Limone

Enrico Beruschi sul palco di Limone

Un teatro gremito ha accolto con lunghi applausi Enrico Beruschi, protagonista della serata inaugurale di Libri da Gustare, il festival che da anni unisce parole e sapori nello scenario incantevole delle Alpi cuneesi.
Con la brillante conduzione del giornalista Claudio Porchia, l’attore ha divertito il pubblico con racconti inediti e irresistibili siparietti comici. Nel suo libro Una vita meravigliao, Beruschi ripercorre con leggerezza e sincerità le tappe più significative della propria carriera: dagli esordi incerti ai successi televisivi, dagli incontri memorabili ai momenti più intensi vissuti dietro le quinte. Un’autobiografia viva e autentica, fatta di aneddoti gustosi, ricordi affettuosi e tanta umanità. Perché, come ha ricordato lui stesso, ridere è spesso il modo più vero di raccontare la vita.

Il pubblico di Limone ha potuto ascoltare anche alcune chicche in esclusiva: il divertente aneddoto sulla barzelletta che gli aprì le porte del Derby di Milano e un ricordo appassionato e sincero di Pippo Baudo. A impreziosire la serata, una sorpresa: la cantante Lubemi, vincitrice di numerosi premi, fra cui il prestigioso Accademy Casa Sanremo Campus, presente a Limone per una breve vacanza, ha regalato alcuni brani, aggiungendo magia e raffinatezza all’atmosfera.

Con questa partenza, Limone Piemonte si è trasformata in un palcoscenico a cielo aperto, pronto ad accogliere sette appuntamenti tra libri, musica, enogastronomia e ospiti d’eccezione.
La rassegna, organizzata dall’Associazione Culturale Ristoranti della Tavolozza e diretta da Claudio Porchia, con il patrocinio del Comune e il sostegno del Grand Hotel Principe, prosegue oggi – lunedì 18 agosto alle 17.30 nella Sala Incontri del Limone Palace – con il dottor Marco Missaglia.

Specialista in dietologia ed endocrinologia, Missaglia guiderà il pubblico in un incontro dedicato a “Alimentazione, diete e falsi miti da sfatare”. In un’epoca in cui siamo sommersi da mode passeggere, consigli contrastanti e presunte diete miracolose, il medico offrirà un approccio chiaro e scientifico per distinguere bufale e verità. Un appuntamento utile e illuminante, per imparare a nutrirsi in modo sano, consapevole e sostenibile.

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium