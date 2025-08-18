Libri da Gustare 2025: grande apertura con Enrico Beruschi a Limone Piemonte

Un teatro gremito ha accolto con lunghi applausi Enrico Beruschi, protagonista della serata inaugurale di Libri da Gustare, il festival che da anni unisce parole e sapori nello scenario incantevole delle Alpi cuneesi.

Con la brillante conduzione del giornalista Claudio Porchia, l’attore ha divertito il pubblico con racconti inediti e irresistibili siparietti comici. Nel suo libro Una vita meravigliao, Beruschi ripercorre con leggerezza e sincerità le tappe più significative della propria carriera: dagli esordi incerti ai successi televisivi, dagli incontri memorabili ai momenti più intensi vissuti dietro le quinte. Un’autobiografia viva e autentica, fatta di aneddoti gustosi, ricordi affettuosi e tanta umanità. Perché, come ha ricordato lui stesso, ridere è spesso il modo più vero di raccontare la vita.

Il pubblico di Limone ha potuto ascoltare anche alcune chicche in esclusiva: il divertente aneddoto sulla barzelletta che gli aprì le porte del Derby di Milano e un ricordo appassionato e sincero di Pippo Baudo. A impreziosire la serata, una sorpresa: la cantante Lubemi, vincitrice di numerosi premi, fra cui il prestigioso Accademy Casa Sanremo Campus, presente a Limone per una breve vacanza, ha regalato alcuni brani, aggiungendo magia e raffinatezza all’atmosfera.

Con questa partenza, Limone Piemonte si è trasformata in un palcoscenico a cielo aperto, pronto ad accogliere sette appuntamenti tra libri, musica, enogastronomia e ospiti d’eccezione.

La rassegna, organizzata dall’Associazione Culturale Ristoranti della Tavolozza e diretta da Claudio Porchia, con il patrocinio del Comune e il sostegno del Grand Hotel Principe, prosegue oggi – lunedì 18 agosto alle 17.30 nella Sala Incontri del Limone Palace – con il dottor Marco Missaglia.

Specialista in dietologia ed endocrinologia, Missaglia guiderà il pubblico in un incontro dedicato a “Alimentazione, diete e falsi miti da sfatare”. In un’epoca in cui siamo sommersi da mode passeggere, consigli contrastanti e presunte diete miracolose, il medico offrirà un approccio chiaro e scientifico per distinguere bufale e verità. Un appuntamento utile e illuminante, per imparare a nutrirsi in modo sano, consapevole e sostenibile.