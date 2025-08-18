Mondovicino Dog Show 2025: oltre 2000 cani in gara per il titolo internazionale

Dal 29 al 31 agosto Mondovicino ospiterà le tre esposizioni internazionali canine riconosciute dall’E.N.C.I. Ente Nazionale Cinofilia Italiana e dalla F.C.I. Federazione Cinologica Internazionale con in palio il C.A.C.I.B. titolo valido per il campionato internazionale di bellezza.

Saranno presenti nei 3 giorni più di 2000 cani di oltre 180 razze diverse; gli espositori arrivano da tutt’Italia e Europa per cercare di conquistare il C.A.C. Certificato di Attitudine al Campionato Italiano di bellezza e il C.A.C.I.B. per il campionato Internazionale di Bellezza, e solo i migliori avranno la possibilità di dimostrare l'eccellenza della loro razza. Il programma delle esposizioni prevede al mattino i giudizi di razza con i cani che vengono esaminati attentamente per valutarne la conformità allo standard della razza; nel pomeriggio invece i cani "Best of Breed", cioè i migliori di razza selezionati al mattino, si sfidano in varie selezioni e spareggi che culminano nella scelta del "Best in Show", ovvero il miglior cane in assoluto tra tutti gli oltre duemila partecipanti.

[Bouledogue francese, fotografia di Guillermo]

Sabato 30 agosto, dalle ore 14, è in programma anche una "Prova CAE-1", questa prova offre la possibilità di ottenere il patentino ENCI di "Cane Buon Cittadino"; è un test progettato per valutare l’equilibrio di un cane e mette alla prova la sua relazione con il suo conduttore nella vita di tutti i giorni. L'obiettivo principale è quello di certificare che un cane sia socialmente affidabile e privo di problemi comportamentali. Possono iscriversi alla prova cani di razza ma anche meticci, l’età minima richiesta è di 15 mesi.

Da alcuni anni le esposizioni canine di Mondovicino sono diventate un appuntamento imperdibile per gli appassionati cinofili, un'occasione per ammirare le razze canine più belle e rappresentative, ma anche alcune tra le razze canine più rare. È l’evento cinofilo più importante del Piemonte e tra i più importanti d’Italia.

Venerdì 29 agosto

Dalle ore 9 Raduno Nazionale Segugi S.I.P.S. – C.A.C.

Dalle ore 12 Esposizione Internazionale Canina di Mondovì C.A.C.I.B.

Dalle ore 17 nel Ring d’Onore concorso Junior Handler e premiazioni

Sabato 30 agosto

Dalle ore 9 Esposizione Internazionale Canina di Cuneo C.A.C.I.B.

Dalle ore 14 Prova CAE- 1 con il rilascio del patentino Enci di Cane Buon Cittadino

Dalle ore 14,30 nel Ring d’onore concorso Junior Handler e premiazioni

Domenica 31 agosto

Dalle ore 9 Esposizione Internazionale Canina di Ivrea C.A.C.I.B.

Dalle ore 14 nel Ring d’onore concorso Junior Handler e premiazioni

Location: l’evento si svolgerà nel parcheggio coperto P -1 di Mondovicino

Iscrizioni online e programma www.encishow.it