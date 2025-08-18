 / Eventi

Mondovicino Dog Show 2025: oltre 2000 cani in gara per il titolo internazionale

Dal 29 al 31 agosto tre esposizioni internazionali ENCI con razze da tutta Europa. Sabato 30 la prova per il patentino "Cane Buon Cittadino"

Basset Hound, fotografia di Simone Luca

Dal 29 al 31 agosto Mondovicino ospiterà le tre esposizioni internazionali canine riconosciute dall’E.N.C.I. Ente Nazionale Cinofilia Italiana e dalla F.C.I. Federazione Cinologica Internazionale con in palio il C.A.C.I.B. titolo valido per il campionato internazionale di bellezza.

Saranno presenti nei 3 giorni più di 2000 cani di oltre 180 razze diverse; gli espositori arrivano da tutt’Italia e Europa per cercare di conquistare il C.A.C. Certificato di Attitudine al Campionato Italiano di bellezza e il C.A.C.I.B. per il campionato Internazionale di Bellezza, e solo i migliori avranno la possibilità di dimostrare l'eccellenza della loro razza. Il programma delle esposizioni prevede al mattino i giudizi di razza con i cani che vengono esaminati attentamente per valutarne la conformità allo standard della razza; nel pomeriggio invece i cani "Best of Breed", cioè  i migliori di razza selezionati al mattino, si sfidano in varie selezioni e spareggi che culminano nella scelta del "Best in Show", ovvero il miglior cane in assoluto tra tutti gli oltre duemila partecipanti.

[Bouledogue francese, fotografia di Guillermo]

Sabato 30 agosto, dalle ore 14, è in programma anche una "Prova CAE-1", questa prova offre la possibilità di ottenere il patentino ENCI di "Cane Buon Cittadino"; è un test progettato per valutare l’equilibrio di un cane e mette alla prova la sua relazione con il suo conduttore nella vita di tutti i giorni. L'obiettivo principale è quello di certificare che un cane sia socialmente affidabile e privo di problemi comportamentali. Possono iscriversi alla prova cani di razza ma anche meticci, l’età minima richiesta è di 15 mesi.

Da alcuni anni le esposizioni canine di Mondovicino sono diventate un appuntamento imperdibile per gli appassionati cinofili, un'occasione per ammirare le razze canine più belle e rappresentative, ma anche alcune tra le razze canine più rare.  È l’evento cinofilo più importante del Piemonte e tra i più importanti d’Italia.

Venerdì 29  agosto

  • Dalle ore 9  Raduno Nazionale Segugi S.I.P.S. – C.A.C.
  • Dalle ore 12 Esposizione Internazionale Canina di Mondovì C.A.C.I.B.
  • Dalle ore 17 nel Ring d’Onore concorso Junior Handler e premiazioni

Sabato 30  agosto

  • Dalle ore 9 Esposizione Internazionale Canina di Cuneo  C.A.C.I.B.
  • Dalle ore 14 Prova CAE- 1  con il rilascio del patentino Enci di Cane Buon Cittadino
  • Dalle ore 14,30 nel Ring d’onore concorso Junior Handler e premiazioni

Domenica 31 agosto 

  • Dalle ore 9 Esposizione Internazionale Canina di Ivrea C.A.C.I.B.
  • Dalle ore 14 nel Ring d’onore concorso Junior Handler e premiazioni

Location: l’evento si svolgerà nel parcheggio coperto P -1 di Mondovicino

Iscrizioni online e programma www.encishow.it

Info: Gruppo Cinofilo Monregalese, tel. 348 9149429, mail:  gcinofilomonregalese@libero.it

comunicato stampa

