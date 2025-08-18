Sabato 23 agosto a Demonte la presentazione de Il Prete, il nuovo libro di Guido Olivero

Sabato 23 agosto, alle ore 17, la Sala delle Feste di Palazzo Borelli a Demonte ospiterà un appuntamento culturale di grande rilievo: la presentazione dell’ultimo libro di Guido Olivero, intitolato Il Prete e pubblicato da Araba Fenice.

L’opera narra la vera storia di un parroco di valle, una figura profondamente radicata nel tessuto locale e nella vita della comunità, attraverso un racconto intimo e appassionante. Olivero, noto per la sua capacità di coniugare rigore storico e coinvolgimento narrativo, offre al pubblico un ritratto vivido e toccante che restituisce voce a una figura spesso dimenticata ma di fondamentale importanza sociale e spirituale.

L’evento, a ingresso libero, rappresenta un’occasione speciale per gli amanti della lettura e della cultura locale di immergersi in una storia autentica, da scoprire e condividere nel cuore della valle. Durante la presentazione, l’autore dialogherà con i presenti, approfondendo i temi del libro e rispondendo alle domande del pubblico.