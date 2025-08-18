 / Eventi

Sabato 23 agosto a Demonte la presentazione de Il Prete, il nuovo libro di Guido Olivero

Nella suggestiva Sala delle Feste di Palazzo Borelli, alle ore 17, verrà raccontata la vera storia di un parroco di valle attraverso le pagine dell’ultima opera dello scrittore

La presentazione a Palazzo Borelli

Sabato 23 agosto, alle ore 17, la Sala delle Feste di Palazzo Borelli a Demonte ospiterà un appuntamento culturale di grande rilievo: la presentazione dell’ultimo libro di Guido Olivero, intitolato Il Prete e pubblicato da Araba Fenice.

L’opera narra la vera storia di un parroco di valle, una figura profondamente radicata nel tessuto locale e nella vita della comunità, attraverso un racconto intimo e appassionante. Olivero, noto per la sua capacità di coniugare rigore storico e coinvolgimento narrativo, offre al pubblico un ritratto vivido e toccante che restituisce voce a una figura spesso dimenticata ma di fondamentale importanza sociale e spirituale.

L’evento, a ingresso libero, rappresenta un’occasione speciale per gli amanti della lettura e della cultura locale di immergersi in una storia autentica, da scoprire e condividere nel cuore della valle. Durante la presentazione, l’autore dialogherà con i presenti, approfondendo i temi del libro e rispondendo alle domande del pubblico.

