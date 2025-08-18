Sicurezza in montagna: a Valdieri la proiezione del documentario di Tiziana Fantino

Quando andate in montagna, siete certi di avere l’equipaggiamento adatto, l’allenamento giusto e la consapevolezza di cosa e come fare per affrontare in sicurezza anche le salite più impegnative?

Di questo e molto altro parla il documentario “In montagna con gli esperti”, realizzato da Tiziana Fantino, che sarà proiettato mercoledì 20 agosto, ore 21, a Valdieri, nella Sala Alberto Bianco.

Alla serata parteciperà anche Erik Rolando, Guardia Parco delle Aree Protette Alpi Marittime che, intervistato per il documentario, ha parlato della sua professione e delle precazioni che adotta chi la montagna la vive – per lavoro e per passione – quotidianamente.

Dopo un grande lavoro di ricerca durato un intero anno e svolto in quota insieme agli esperti del CAI Piemonte, le Guide alpine, il Soccorso Alpino e altri professionisti della montagna, l’idea della videomaker cuneese Tiziana Fantina ha preso forma, grazie anche alla collaborazione con il CAI Regione Piemonte e la Fondazione CRC.

Un lavoro realizzato nelle Alpi Marittime, Cozie e Liguri per illustrare con immagini video ed esempi concreti i rischi che i fruitori della montagna possono trovarsi ad affrontare durante le loro uscite in quota e gli accorgimenti che si possono prendere per ridurne l’incidenza.

La videomaker Tiziana Fantino, che è anche giornalista e socio CAI, si è confrontata per capire, documentare in quota e divulgare le nozioni basilari che ogni escursionista deve conoscere e le tipologie di attrezzature indispensabili per affrontare la montagna con consapevolezza e nella maggiore sicurezza possibile, nel rispetto di noi stessi, del lavoro del Soccorso Alpino e della natura.

Una prima del documentario “In montagna con gli esperti” si è tenuta il 22 gennaio al cinema Monviso di Cuneo; sono in corso le proiezioni nelle serate divulgative in montagna.

Tutti i dettagli le modalità di partecipazione e prenotazione a eventi e laboratori sono pubblicate su www.areeprotettealpimarittime.it. Per ulteriori informazioni: tel. 0171 976800.