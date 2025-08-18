Torna il Piemonte Documenteur Film Fest, il festival dedicato al falso documentario

Bugie stratosferiche, storie assurde e cineasti scatenati: torna il Piemonte Documenteur Film Fest, il festival più originale e irriverente d’Europa, dedicato al falso documentario!
Nato nel 2009 da un’idea di Carlotta Givo, il Piemonte Documenteur Film Fest è un progetto dell’associazione culturale Cinelabio, in collaborazione con RECTV Produzioni e in partnership con Shortsfit distribution, Centro Nazionale del Corto, AIACE Valle d'AOSTA, Yepp Langhe, Novelab, Collettivo tipo.
Il Piemonte Documenteur Film Fest è un elogio alla bugia formato full hd, una competizione creativa lunga 120 ore, per cineasti che amano mentire con stile (quello documentaristico) e ne fanno un vanto. Un modo non convenzionale di promuovere il territorio piemontese e tutte le sue risorse, anche quelle meno evidenti.
Quest’anno le sei troupe, provenienti da tutta Italia, in particolare Piemonte, Emilia – Romagna e Sicilia, invaderanno alcuni tra i borghi più suggestivi delle Langhe: Monforte d'Alba, Murazzano, Novello, Roddino, Rodello e Treiso.
A decretare i vincitori sarà una giuria di professionisti del cinema e del giornalismo, pronta a premiare:
Sabato 30 agosto il festival si chiuderà con una serata di proiezioni e premiazioni, presso l’Auditorium Horszowski di Monforte d'Alba (ore 21.00, ingresso gratuito – prenotazione consigliata: segreteriapdff@gmail.com – 338 4557823).
Durante la serata, a partire dalle 19.00, la proloco di Monforte d'Alba offrirà street food con prodotti locali e OTR radio intratterrà il pubblico con musica e dj set.
LE TROUPE
LA GIURIA
La giuria per il premio da 3000 euro è composta da: Fabrizio Dividi, Corriere Torino, Remo Schellino, documentarista del territorio e Lia Furxhi, direttrice di Cinemambiente, Presidente AIACE e Centro Nazionale del Corto.
La giuria per il premio della Critica (500 euro) è formata da: Daniela Scavino, La Stampa Cuneo, Giuseppe Amorisco, Cuneo24, Daniele Caponnetto, TorinoOggi e Targato CN, Andrea Olimpi, Gazzetta d'Alba.
Ad assegnare il Premio ShorTO Elena Ciofalo, Centro Nazionale del Corto; Alessia Gasparella, Aiace Valle d'Aosta, valuterà il Premio Bref e Lucila Riggio, Shortsfit distribution, il Premio distribuzione.
“Il Piemonte Documenteur Film Fest è un evento unico che continua a interrogare il confine sottile tra realtà e finzione, tra verità documentaria e costruzione narrativa – racconta Ilaria Chiesa, direttrice del Festival. “Siamo orgogliosi di presentare l’edizione 2025 di un festival che, quest’anno più che mai, offre uno spazio di riflessione critica, dove il cinema diventa strumento per decifrare il presente e immaginare nuovi scenari possibili. Con il nostro programma vogliamo anche ribadire il valore del cinema indipendente, sostenendo autrici e autori che scelgono di percorrere strade libere, originali e spesso coraggiose”.
Il Piemonte Documenteur Film Fest è stato realizzato grazie al contributo dei sei comuni ospitanti (Monforte d'Alba, Murazzano, Novello, Roddino, Rodello e Treiso), di RECTV Produzioni srl, della Fondazione CRC, della Fondazione Sviluppo e Crescita CRT (co-finanziato tramite il portale di crowdfunding eppela), Fondazione CRT e Banco Azzoaglio. Il patrocinio è della Regione Piemonte e dei sei comuni coinvolti.