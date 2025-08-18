Torna la rassegna estiva dell'Officina Santachiara dal 20 al 24 agosto

Programma della settimana dal 20 al 24 agosto della rassegna estiva Officina Santachiara Estate nell’cortile dell’IPSMAT (IPSIA), via Cacciatori delle Alpi, 4 a Cuneo.

In caso di pioggia gli spettacoli si svolgeranno nell’ex chiesa di Santa Chiara, in via Savigliano, s/n. Cuneo.

Mercoledì 20 agosto ore 21:00

Officina Santachiara Estate, via Cacciatori delle Alpi, 4 CUNEO (cortile IPSMAT).

LINDAL

Le radici della musica occitana incontrano l’elettronica: melodie e ritmi tradizionali si trasformano attraverso filtri e campionamenti, dando vita a paesaggi sonori visionari. Nel caleidoscopio di LINDAL, violino e fisarmonica danzano tra contrasti e armonie, diventando un’unica voce capace di raccontare storie ed emozioni sospese. La tradizione è il fondamento, l’elettronica lo strumento per immaginare nuove visioni.

Biglietto 6€ con consumazione.

Giovedì 21 agosto ore 17:30

Officina Santachiara Estate, via Cacciatori delle Alpi, 4 CUNEO (cortile IPSMAT).

IL MERCANTE DI LEGNATE – Bambabambin -Teatro di Figura

Arlecchino, povero ma pieno di ambizioni, sogna di sposare la figlia del Re. Il sovrano, però, la destina a un uomo bello, intelligente e soprattutto ricco. Per raggiungere il suo obiettivo, Arlecchino si reinventa “commerciante” di ciò che conosce meglio: le sonore legnate! Con la sua astuzia, riuscirà a dare a ciascuno il dovuto, trasformando le botte in una lezione universale: non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te.

Biglietto 5€, ridotto 4€, gratis sotto i 3 anni.

Venerdì 22 agosto ore 21:00

Officina Santachiara Estate, via Cacciatori delle Alpi, 4 CUNEO (cortile IPSMAT).

TOUCH UP – Collettivo Ruth – Danza Contemporanea.

Nella società della quarta rivoluzione industriale il nuovo comandamento è la produttività. Il tempo è scandito dal ritmo incessante delle macchine e lo sviluppo diventa un dogma. Ma è ancora possibile restare umani? In un mondo 4.0 che impone velocità e performance, un gruppo di persone lotta per preservare le relazioni e non piegarsi all’omologazione. Sul confine tra libertà e costrizione, il contatto umano si trasforma in “ri-tocco”: un gesto che riduce i corpi a ingranaggi pur di eguagliare i ritmi della macchina. Se ci riconosciamo negli occhi degli altri, fino a che punto possiamo spingerci senza perderci?

Biglietto 5€

[Mondo, lo spettacolo della Compagnia Anfiteatro]

Domenica, 24 agosto ore 17:30

Officina Santachiara Estate, via Cacciatori delle Alpi, 4 CUNEO (cortile IPSMAT).

MONDO (Compagnia Anfiteatro) Teatro per famiglie, dai 6 anni

Mondo è la storia di Raimondo, un ragazzino tenero e puro, appassionato di ornitologia, ma emarginato e deriso dai coetanei. Rifugiato tra i rami di un grande tiglio che custodisce un segreto commovente, scoprirà l’amicizia con Margherita, fatta di leggerezza, divertimento e complicità. Quando però l’albero e molti altri rischiano l’abbattimento, i due decidono di difenderli con coraggio, pagando il prezzo della loro ingenuità. Narrata in prima persona da Mondo ormai adulto, la vicenda si intreccia al suo presente: mentre costruisce un “albergo” artificiale per offrire rifugio agli esseri che abitano gli alberi veri, continua a piantarne di nuovi, trasformando la memoria di un sogno in un atto di resistenza poetica e concreta.

Biglietto 5€, ridotto 4€, gratis sotto i 3 anni.