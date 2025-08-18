Vintage anni '70 in mostra a Serralunga d'Alba

Dal 20 agosto al 5 ottobre 2025, il seminterrato del Municipio di Serralunga d'Alba ospita la mostra di pittura “Vintage 70s collection” del Maestro Francesco Paula Palumbo. L’esposizione, patrocinata dal Comune, si presenta come un viaggio artistico dedicato agli anni ’70, con riproduzioni fedeli delle opere del Maestro inserite in una suggestiva collezione di cornici ottagonali e rettangolari di quel decennio.

Dopo il successo della recente mostra al Castello di Roddi, questa è la seconda esposizione in due mesi nelle Langhe e la 33ª organizzata dal 2019 in Piemonte, Liguria, Lombardia e Veneto, che ha complessivamente richiamato circa 19.000 visitatori. L’ingresso è libero e gratuito, con orario continuato dalle 10 alle 19 (chiuso nei mercoledì a partire dal 3 settembre). L’inaugurazione è fissata per mercoledì 20 agosto, alle ore 17.

Il progetto grafico dell’esposizione è curato da Armando Loria della Co.Lo.Ro. di Cuneo, mentre la certificazione delle opere è garantita dal figlio dell’artista, il prof. Claudio Palumbo, rendendo la mostra un appuntamento imperdibile per gli amanti dell’arte e della cultura vintage.