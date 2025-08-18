Monviso, individuato un corpo durante le ricerche del giovane di Ciriè

AGGIORNAMENTO DLLE ORE 9.50: Si avviano purtroppo verso il più tragico degli epiloghi le ricerche del ragazzo di Ciriè, classe 1993, disperso da ieri sul Monviso. Le squadre impegnate nelle operazioni di soccorso hanno concentrato gli sforzi in zona Punta Udine, in territorio francese, dove i Vigili del Fuoco avrebbero individuato il corpo di un escursionista.

Al momento non vi è ancora la conferma ufficiale, ma le autorità francesi sono al lavoro per cercare di individuarlo e recuperarlo. Al momento gli sforzi dei transalpini sono risultati vani, ma le speranze di ritrovare vivo il giovane si fanno sempre più flebili.

*****

Momenti di grande apprensione per un giovane di Ciriè, classe 1993, disperso da ieri sul Monviso durante un’escursione solitaria lungo un percorso alpinistico impegnativo. Il ragazzo, esperto e ben equipaggiato, era rimasto in contatto con il padre fino al pomeriggio, quando alle 16 ha inviato l’ultimo segnale.

Il padre lo attendeva a casa nel tardo pomeriggio, ma non vedendolo rientrare ha deciso di lanciare l’allarme poco dopo la mezzanotte. Dalle prime ore della notte si è messa in moto la macchina dei soccorsi: un segnale GPS agganciato intorno alle 3.30 ha indicato una traccia nei pressi del Couloir del Porco, uno dei canaloni che conducono alla cresta del Monviso. La geolocalizzazione non ha fornito una posizione precisa, ma sembrerebbe collocarsi sul versante francese. Per questo motivo è stata avvisata anche la Gendarmerie di Briançon.

Sul posto operano i Vigili del Fuoco del Soccorso Alpino con diverse squadre. Questa mattina si è alzato in volo l’elicottero Drago, che tenterà di sfruttare le condizioni meteo ancora favorevoli, in attesa del peggioramento previsto per il pomeriggio. Sono state richieste inoltre unità cinofile, droni e una speciale attrezzatura in arrivo da Malpensa, capace di individuare il segnale anche in zone prive di copertura

**** NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO ***