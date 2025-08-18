Borgo San Dalmazzo: chiusura strade domenica 24 agosto in occasione della “La Vuelta Espana 2025”

Il Comune di Borgo San Dalmazzo avvisa la cittadinanza che domenica 24 agosto, in occasione del passaggio della corsa ciclistica internazionale “La Vuelta” alcune strade saranno chiuse al traffico.



La gara partirà da Alba alle ore 13:30 e toccherà molti Comuni del cuneese (tra i quali Marene, Savigliano, Saluzzo, Busca, Cuneo, Beinette, Pianfei, Peveragno, Boves, Borgo San Dalmazzo); l'arrivo è previsto a Limone Piemonte tra le ore 17:20 e le ore 17:40.



A chi deve mettersi in viaggio nel pomeriggio di domenica 24 agosto è consiglieto di consultare la tabella del percorso allegata al presente annuncio o il sito https://www.lavuelta.es/en/stage-2 per trovare itinerari alternativi.



Nel Comune di Borgo San Dalmazzo la corsa passerà nelle seguenti vie: (da Boves/Fontanelle) via Fontanelle; via Matteotti; via Vittorio Veneto; corso Nizza (verso Roccavione).



Le strade indicate saranno COMPLETAMENTE CHIUSE al traffico a partire dalle ore 15:30 fino a 15 minuti dopo il passaggio della fine della corsa, indicativamente fino alle ore 17:15.

Su tutto il percorso di gara sarà vigente il divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 13:00.



Le piazze laterali a dette vie - piazzale Vittime delle Foibe, piazza 2 Maggio 1944, piazza Don Raimondo Viale, piazza della Stazione e tutto il piazzale davanti al Memoriale della Deportazione - verranno lasciate libere per la sosta ma durante il transito della corsa sarà interdetta l’uscita.



Dalle ore 15:30 alle ore 17:15 circa, saranno anche chiuse ai non residenti via Grandis e l’ultimo tratto di via Roma (da piazza IV Novembre).



Gli Uffici comunali restano a disposizione per ulteriori chiarimenti e informazioni.



