Ciclismo: la cuneese Erica Magnaldi prima delle italiane al Tour de Romandie

Si è conclusa domenica la quarta edizione del Tour de Romandie Feminin, che ha visto classificarsi al 10° posto in generale la cuneese Erica Magnaldi (prima italiana). Per lei si tratta della seconda top-10 nella corsa svizzera, dopo l’ottava piazza del 2023 (nel 2024 fu 16°).

La ciclista della UAE Team ADQ ha corso la “tre giorni” elvetica a supporto della compagna di squadra Paula Blasi che ha concluso la competizione in quarta posizione. La vittoria finale è andata alla padrona di casa Elise Chabbey che ha preceduto la slovena Urska Zigart (compagna di Tadej Pogacar) e l’olandese Yara Kastelijn.

La 32enne cuneese (compirà 33 anni il prossimo 24 agosto) ha affrontato la competizione con grande grinta e regolarità, ottenendo tre piazzamenti nelle dieci in altrettante frazioni.

Nella prima tappa, breve cronoscalata di 4,4 chilometri e 280 metri di dislivello, è arrivata 5°. Il secondo giorno si è classificata 10°, al termine del durissimo arrivo in salita di La Tzoumaz. Infine nella frazione conclusiva si è piazzata al 9° posto, terminando la prova nel gruppetto delle migliori.

In questo 2025 la Magnaldi è tornata al successo nel Grand Prix Feminin de Chambery, inoltre è arrivata 12° al Campionato Nazionale e 23° alla Vuelta Espana Femenina. Infine a inizio luglio ha terminato 24° il Giro d’Italia Women (4° italiana), corso a sostegno della vincitrice Elisa Longo Borghini.

Ora per la portacolori della UAE Team ADQ in programma il Tour Cycliste de l’Ardeche (9-14 settembre), successivamente la speranza è di tornare a vestire la maglia azzurra in occasione dei Mondiali in Ruanda (fine settembre) o degli Europei in Francia (inizio ottobre).