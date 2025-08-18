Ciclismo: l'albese Matteo Sobrero al via della Vuelta España

L'albese Matteo Sobrero è stato selezionato per l’ormai imminente Vuelta España 2025, che prenderà il via da Torino sabato 23.
Per l’alfiere della Red Bull-Bora-Hansgrohe anche l’incredibile emozione per la partenza della seconda tappa dalla sua Alba.
Il cuneese si è dunque guadagnato la convocazione “sul campo” grazie agli ottimi risultati ottenuti nelle ultime settimane, culminate con il terzo posto nella classifica generale del prestigioso Tour de Pologne.
Per Sobrero si tratta della seconda partecipazione alla gara spagnola, dopo l’esperienza del 2023, e del sesto grande giro in carriera (Giro d’Italia nel 2020, 2021 e 2022 oltre al Tour de France 2024).
Il 28enne di Montelupo Albese correrà a sostegno dei capitani Jai Hindley (vincitore del Giro d’Italia 2022) e Giulio Pellizzari (sesto all’ultima Corsa Rosa). Completano la rosa della Red Bull-Bora-Hansgrohe Giovanni Aleotti, Nico Denz, Finn Fisher-Black, Jonas Koch e Tim van Dijke.
Sobrero dovrà sostenere i leader della squadra nelle tappe di montagna, inoltre avrà un ruolo molto importante nel corso della “cronosquadre” in programma mercoledì 27 agosto (5° frazione). Non mancheranno però le possibili soddisfazioni personali, come per esempio nella cronometro individuale di 26 chilometri in programma per la 18° tappa (11 settembre).