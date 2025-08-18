Il Csi Cuneo lancia la stagione 2025/26: nuove categorie, regolamenti innovativi e tanto entusiasmo

Un nuovo rilancio dell’attività giovanile della pallavolo con la proposta del campionato Ragazzi maschile, la disputa dei campionati di calcio a 11 Open su tempi da 40 minuti e non più da 35 e la variazione regolamentare nel calcio a 7 Under 8-10-12 con l’introduzione dei tre tempi da 15 minuti e l’assegnazione di tre punti alla squadra che vincerà almeno due tempi, e di un punto a quella che riuscirà a vincere almeno una frazione.

Sono le tre principali novità proposte dal Csi di Cuneo in vista della stagione sportiva 2025/26 che si concentrerà in 8 discipline sportive e ben 35 diverse categorie. Confermati tutti i campionati di calcio 5, calcio 7 e calcio 11 per ragazzi e adulti, così come quelli di pallavolo e pallacanestro e di minivolley per i più piccoli. In autunno partiranno i campionati di padel sui campi del Dopolavoro Ferroviario di Cuneo e con l’avvio del 2026 anche le tappe del campionato provinciale di tennis tavolo.

Le nuove società sportive che vogliono iscriversi al Csi devono presentarsi presso la sede di via E. Filiberto 6 a Cuneo (martedì e giovedì dalle 18 alle 19.30, sabato dalle 10 alle 12) per ritirare la cartellina con i vari modelli e le relative istruzioni di compilazione. Alle società già affiliate nell’anno sportivo 2024/25 verrà invece inviata via e-mail la documentazione necessaria all’iscrizione ai campionati 2024/25, senza l’obbligo di recarsi in sede per il ritiro del materiale. Il tesseramento verrà effettuato esclusivamente on-line direttamente dalle società sportive, utilizzando l’apposita piattaforma digitale disponibile sul web con accesso ad un’area riservata.

La sede del Csi riaprirà martedì 26 agosto, giorno di inizio iscrizioni del nuovo anno sportivo. Per maggiori informazioni sulle iscrizioni contattare il Csi di Cuneo al numero di telefono 0171/693703 , scrivere all’indirizzo e-mail segreteria@csicuneo.it o scaricare il notiziario ufficiale della stagione 2025/26 sul sito internet www.csicuneo.it.

“L’entusiasmo che si respira in città per il ritorno della pallavolo cuneese nella Superlega è contagioso e anche noi del Csi di Cuneo vogliamo essere parte attiva di questa nuova ondata di passione sportiva – afferma Mauro Tomatis, presidente del Csi Cuneo -. Per questo, in vista della stagione 2025-2026, siamo felici di annunciare l’ampliamento delle categorie nella pallavolo con l’introduzione della nuova categoria ragazzi maschile, un’opportunità in più per avvicinare sempre più giovani a questo sport meraviglioso. Accogliendo inoltre le richieste pervenute dalle società iscritte alla stagione 2024-2025, abbiamo deciso di portare a 40 minuti la durata di ogni frazione nel calcio a 11, un adeguamento che risponde al desiderio di rendere le gare ancor più avvincenti. Infine, in un’ottica di promozione del fair play e della crescita educativa dei nostri piccoli atleti, abbiamo introdotto una nuova regola nel calcio a 7 delle categorie Under 8, Under 10 e Under 12: anche la squadra sconfitta riceverà un punto in classifica se avrà vinto almeno un tempo della partita. È un modo per valorizzare l’impegno, la determinazione e i miglioramenti parziali che spesso raccontano molto più del solo risultato finale. Crediamo in uno sport che educhi, che unisca e che sappia entusiasmare. Le novità che proponiamo vanno esattamente in questa direzione. In autunno, infine, rilanceremo i corsi per formare nuovi arbitri di calcio, volley e pallacanestro”.

Nel calcio a 11 sono confermate la categoria Ragazzi (anni 2012 e successivi), Allievi (2010 e successivi) e Open (2010 e precedenti). Per il calcio a 7 c’è il tradizionale campionato Open maschile Eccellenza nell’area sportiva di Borgo San Dalmazzo (anni 2010 e precedenti) e il campionato autoarbitrato riservato alle categorie Under 8 (2018 e successivi), Under 10 (2016 e successivi) e Under 12 (2014 e successivi). Gli affezionati del calcio a 5 potranno iscriversi a diversi campionati. Due quelli dedicati alla categoria Open: quello presso il centro sportivo “Torretta” a Madonna dell’Olmo (anni 2010 e precedenti) e il campionato “itinerante” su campi messi a disposizione dalle società (anni 2010 e precedenti). In inverno torneranno poi i campionati indoor (con partite in programma dal mese di gennaio 2026) per le categorie Under 8-10-12 (torneo autoarbitrato) e per le categorie Ragazzi, Allievi e Juniores (torneo arbitrato).

Conferme e novità anche per la pallavolo che ripropone il torneo auto-arbitrato per Under 12 nelle formule femminile e misto (2014 e successivi) e Ragazzi misto (2012 e successivi). Campionato arbitrato invece per la categoria Ragazze (anni 2012 e successivi), Allieve e Allievi (2010 e successivi), Juniores maschile e femminile (2008 e successivi) e Top junior femminile (2004 e successivi). Confermatissimi i campionati delle categorie Open maschile, femminile e mista (2010 e precedenti). New entry l’introduzione della categoria Ragazzi maschile (2012 e successivi) con possibilità di inserire in organico atleti nati nel 2011. Per i più piccoli, previsti campionati auto-arbitrati di minivolley per la categoria Under 8 (anni 2018 e successivi) con formula a concentramenti e Under 10 (2016 e successivi).

Nella pallacanestro sono invece in programma campionati riservati alla categoria Under 12 (2014 e successivi), Ragazzi (2012 e successivi), Allievi (2010 e successivi) e Juniores maschile (2008 e successivi). Attesissimo, come sempre, il campionato Open maschile (2010 e precedenti) a 18 squadre.

In seguito all’ormai consolidato successo, sarà riproposto anche il campionato di padel, in collaborazione con il Dopo Lavoro Ferroviario di Cuneo. Le partite continueranno a disputarsi presso le strutture del DLF (via Lungostura XXIV Maggio, 2). Da fine 2025, infine, sarà possibile partecipare anche al campionato provinciale di tennis tavolo per le categorie Giovanissimi, Ragazzi, Allievi, Juniores,in collaborazione con il Coordinamento pastorale ragazzi, con formule e date di apertura iscrizioni che saranno rese note in autunno.