L’Italia vince i Mondiali U21: Anna Bardaro della Cuneo Granda Volley sul tetto del mondo

Il momento magico del volley Azzurro non intende frenarsi: l’Italia U21 femminile ha trionfato ai Mondiali, battendo il Giappone in una finale suggestiva con un 3-2 in rimonta. Così le Azzurrine hanno bissato il successo del 2021, dimostrando la bontà del nostro movimento.

In particolare Anna Bardaro è stata uno dei punti fermi del successo della nostra U21: libero titolare per tutto il Mondiale, leader della seconda linea Azzurra e una delle migliori di tutto il torneo. Così l’Italia ha avuto la meglio Repubblica Ceca, Algeria, Polonia ed Egitto nei gironi, battendo poi Indonesia, Cina, Brasile e Giappone per conquistare l’oro ai Mondiali U21.

“È stata una grande emozione – ha commentato Bardaro - Questo è stato il primo Mondiale che ho vinto da protagonista e sono molto soddisfatta di tutto il lavoro fatto dall’inizio di questa estate che alla fine si è conclusa nel miglior modo possibile. Ora non vedo l’ora di tornare a casa, riposarmi un po’ e poi cominciare una nuova avventura a Cuneo”.

Inoltre Anna Bardaro avrà la possibilità di affinare ancor di più le sue qualità in questa stagione, allenandosi al Palasport di Cuneo. Infatti la presenza di Paola Cardullo nello staff tecnico sarà sicuramente uno stimolo importante per Bardaro, nonché un’ottima figura per la sua continua crescita come giocatrice.

In questo modo Cuneo Granda Volley potrà vantare e far coincidere il lavoro due liberi fantastici, provenienti da due generazioni diverse, ma legate da un unico filo: essere Campionesse del Mondo.

Anche Princess Atamah, centrale Azzurra fino all’ultimo, merita una menzione speciale. Infatti solo un leggero infortunio ha tenuto fuori Atamah dalle convocazioni per questi Mondiali U21, dove sicuramente avrebbe ben figurato.

C’è anche un po’ di Cuneo Granda Volley sul tetto del Mondo: grazie Anna!

Complimenti ragazze!