Volley A1F. Cuneo Granda Volley: seconda settimana di fuoco per le Gatte

La prima settimana di allenamenti è già in archivio per Cuneo Granda Volley, ma le Gatte non intendono rallentare il ritmo. Sotto la guida attenta di coach Salvagni e del suo staff, la squadra è pronta a tuffarsi nella seconda settimana di preparazione, con un programma intenso che alterna lavoro in palestra e sedute pratiche con la palla.

Il planning settimanale prevede doppie sedute quasi ogni giorno: dal lunedì al venerdì mattine dedicate ai pesi — per costruire forza e resistenza — e pomeriggi sul campo per affinare tecnica e strategie di gioco. Mercoledì anche un momento di recupero attivo con la piscina, indispensabile per il benessere fisico.

Il sabato sarà riservato a una lunga sessione in palestra, mentre la domenica sarà il giorno di meritato riposo. Con questa preparazione meticolosa, Cuneo Granda Volley conferma la sua voglia di arrivare al campionato in forma smagliante e pronta a lottare ad ogni pallone.