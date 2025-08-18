Volley B/M. Il VBC Mondovì pronto a ripartire: lunedì 25 agosto il via alla preparazione

Ultimi giorni di vacanza per il VBC MONDOVI’: infatti a partire da lunedì 25 agosto i monregalesi si troveranno per il primo allenamento della stagione 2025/2026. Circa sette settimane di lavoro tra palestra e sala pesi attendono i giocatori monregalesi per essere pronti all’esordio nel campionato di serie B, che prenderà il via nel week-end dell’ 11-12 Ottobre e terminerà nel week-end del 9-10 Maggio 2026.

Agli ordini di coach Vittorio Bertini e del suo aiuto Matteo Brignone ci saranno 14 giocatori e più precisamente: i palleggiatori Davide Giovannetti e Leonardo Polizzi, gli opposti Emanuele Bosio e Leonardo Genesio, gli schiacciatori Michael Menardo, Marco Garelli, Filippo Camperi e Giovanni Bellanti, i centrali Alessandro Coppa, Matteo Caldano, Matthias Berutti e Stefanoi Catena, i liberi Daniele Candela e Fabio Garello.

Senza dubbio la rosa monregalese si presenta completa e di buon livello tecnico, un dosato mix di giocatori di esperienza, che nella loro carriera hanno già disputato campionati di serie B e di serie A, e di giovani pieni di entusiasmo e di voglia di ben figurare. Inizialmente il gruppo monregalese lavorerà soprattutto sull’ aspetto fisico e sul fondo al fine di incamerare benzina, nonché sulla tecnica individuale, mentre successivamente verrà data maggior importanza al gioco ed agli schemi, disputando diversi allenamenti congiunti sia in casa che in trasferta.

Nei giorni scorsi, intanto, è stato diramato il nuovo calendario del girone A della serie B: infatti poiché il sistema utilizzato dalla FIPAV non solo non ha tenuto conto di alcune richieste avanzate dalle società, ma in diversi casi addirittura le ha sbagliate, la Federazione ha dovuto correre velocemente ai ripari, modificando radicalmente i calendari.

Il VBC MONDOVI’ pertanto farà il proprio esordio in trasferta sabato 11 ottobre alle ore 17.30 in casa dello Spezia, poi sabato 18 ottobre alle ore 20.30 esordio casalingo contro l’ Albisola, quindi doppio impegno esterno in terra lombarda: sabato 25 si va a Garlasco contro la formazione allenata da Davide Delmati, ex coach dell’ LPM, ed il sabato successivo, il 1 novembre, nuova trasferta a Saronno. L’ 8 novembre i monregalesi ospiteranno il Mozzate, la settimana successiva trasferta a Limbiate, poi il 22 novembre gara interna contro il Caronno, quindi sabato 29 novembre trasferta a Ciriè contro il PVL. Sabato 6 dicembre i monregalesi ospiteranno il Parella Torino, la settimana successiva trasferta a Malnate, quindi sabato 20 dicembre ultimo impegno dell’ anno solare 2025 con la casalinga contro il Brugherio.

Il primo impegno dell’ anno solare 2026 è in programma domenica 11 gennaio con la trasferta sul campo del S. Mauro Torino, quando a Mondovì arriverà il Parella Torino, poi gara interna contro il Novi per l’ ultimo impegno del girone d’ andata. Sabato 7 febbraio inizia il girone di ritorno con la gara interna contro lo Spezia, quindi il 4 aprile è in programma la pausa per le festività pasquali e sabato 9 maggio ultimo impegno di regular season con la trasferta in quel di Novi.