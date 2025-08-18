Neonati morti in ospedale a Bolzano, batterio killer nel dispenser per lavare i biberon

(Adnkronos) - Tracce del batterio che avrebbe provocato la morte, la settimana scorsa, di due neonati prematuri nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Bolzano, sono state trovate dai carabinieri del Nas nel dispenser del detergente, utilizzato per la pulizia dei biberon e delle tettarelle. Si attendono, ora, le analisi di laboratorio, sul materiale sequestrato.
18 agosto
