Torino, incendio in palazzina a Rivalta: morta 28enne

(Adnkronos) - E' morta in ospedale la ragazza di 28 anni, rimasta ferita ieri nell'incendio, divampato in un edificio residenziale a Rivalta di Torino. Con la ragazza, che era stata trasferita al Cto in codice rosso, dove è deceduta, è rimasto ferito anche il padre, ricoverato ma non in gravi condizioni all'ospedale di Rivoli. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri.
In Breve
lunedì 18 agosto
